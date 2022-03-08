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  • FIFPro: «ФИФА приняла слишком робкое решение по легионерам РПЛ. Нужно было позволить разрыв контрактов»

FIFPro: «ФИФА приняла слишком робкое решение по легионерам РПЛ. Нужно было позволить разрыв контрактов»

8 марта 2022, 17:20
9

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) недовольна решением ФИФА в отношении легионеров РПЛ. Она считает, что нужно было разрешить не приостановку контрактов, а разрыв.

«Решение слишком робкое. Игрокам будет трудно найти клубы на остаток сезона. Через несколько недель они снова будут в сложной ситуации.

Мы сообщали ФИФА, что нужно было позволить разрыв контрактов», – заявила FIFPro.

  • В РПЛ играют 129 легионера, в ФНЛ – 48.
  • Ранее УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от международных соревнований.
  • Несколько иностранцев уже покинули РПЛ (Ярослав Ракицкий, Дани Фарке, Маркус Гисдоль).

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Источник: The Guardian
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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mamba9090909
1646755390
Уже этим абсурдным решением о временной приостановке, ФИФА себя дисквалифицировал как спортивное общество, а если решит последовать советам FIFPro, то превратится в политическую организацию.
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raritet
1646756967
Но ведь , в конце концов, есть и правовое поле. И обычный здравый смысл. А уж если говорить по понятиям... ну все про все мы знаем. Такими предложениями Европа сама ставит себя в положение обычного бандита. Политики в конце концов разберутся кто кому должен, а вы то ? Измараетесь в этом дерьме- не очиститься. А потом еще своим внукам будут рассказывать байки перед сном: " Такие были времена, но мы, как патриоты спорта никогда, слышишь внучек, никогда не отступали от спортивной справедливости...."
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aaaaahhhh
1646759891
Стоит ли после всего этого дерьма возвращаться в ФИФА ??
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Hektor 84
1646832722
Платить все равно придется
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