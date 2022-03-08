FIFPro: «ФИФА приняла слишком робкое решение по легионерам РПЛ. Нужно было позволить разрыв контрактов»

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) недовольна решением ФИФА в отношении легионеров РПЛ. Она считает, что нужно было разрешить не приостановку контрактов, а разрыв.

«Решение слишком робкое. Игрокам будет трудно найти клубы на остаток сезона. Через несколько недель они снова будут в сложной ситуации.

Мы сообщали ФИФА, что нужно было позволить разрыв контрактов», – заявила FIFPro.