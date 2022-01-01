FIFPro: «ФИФА приняла слишком робкое решение по легионерам РПЛ. Нужно было позволить разрыв контрактов»

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) недовольна решением ФИФА в отношении легионеров РПЛ. Она считает, что нужно было разрешить не приостановку контрактов, а разрыв.

«Решение слишком робкое. Игрокам будет трудно найти клубы на остаток сезона. Через несколько недель они снова будут в сложной ситуации.

Мы сообщали ФИФА, что нужно было позволить разрыв контрактов», – заявила FIFPro.

В РПЛ играют 129 легионера, в ФНЛ – 48.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от международных соревнований.

Несколько иностранцев уже покинули РПЛ (Ярослав Ракицкий, Дани Фарке, Маркус Гисдоль).

Агент: «Айртон не уйдет из «Спартака» несмотря на разрешение ФИФА»

CAS зарегистрировал апелляцию РФС на решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды

Медведев: «Ни один из легионеров «Зенита» не захотел приостановить контракт»