FIFPro: «ФИФА приняла слишком робкое решение по легионерам РПЛ. Нужно было позволить разрыв контрактов»

Но ведь , в конце концов, есть и правовое поле. И обычный здравый смысл. А уж если говорить по понятиям... ну все про все мы знаем. Такими предложениями Европа сама ставит себя в положение обычного бандита. Политики в конце концов разберутся кто кому должен, а вы то ? Измараетесь в этом дерьме- не очиститься. А потом еще своим внукам будут рассказывать байки перед сном: " Такие были времена, но мы, как патриоты спорта никогда, слышишь внучек, никогда не отступали от спортивной справедливости...."
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) недовольна решением ФИФА в отношении легионеров РПЛ. Она считает, что нужно было разрешить не приостановку контрактов, а разрыв.
«Решение слишком робкое. Игрокам будет трудно найти клубы на остаток сезона. Через несколько недель они снова будут в сложной ситуации.
Мы сообщали ФИФА, что нужно было позволить разрыв контрактов», – заявила FIFPro.
- В РПЛ играют 129 легионера, в ФНЛ – 48.
- Ранее УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от международных соревнований.
- Несколько иностранцев уже покинули РПЛ (Ярослав Ракицкий, Дани Фарке, Маркус Гисдоль).
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