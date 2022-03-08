FIFPro: «ФИФА приняла слишком робкое решение по легионерам РПЛ. Нужно было позволить разрыв контрактов»

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) недовольна решением ФИФА в отношении легионеров РПЛ. Она считает, что нужно было разрешить не приостановку контрактов, а разрыв.
«Решение слишком робкое. Игрокам будет трудно найти клубы на остаток сезона. Через несколько недель они снова будут в сложной ситуации.
Мы сообщали ФИФА, что нужно было позволить разрыв контрактов», – заявила FIFPro.
- В РПЛ играют 129 легионера, в ФНЛ – 48.
- Ранее УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от международных соревнований.
- Несколько иностранцев уже покинули РПЛ (Ярослав Ракицкий, Дани Фарке, Маркус Гисдоль).
Источник: The Guardian