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FIFPro: «ФИФА приняла слишком робкое решение по легионерам РПЛ. Нужно было позволить разрыв контрактов»

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) недовольна решением ФИФА в отношении легионеров РПЛ. Она считает, что нужно было разрешить не приостановку контрактов, а разрыв.

«Решение слишком робкое. Игрокам будет трудно найти клубы на остаток сезона. Через несколько недель они снова будут в сложной ситуации.

Мы сообщали ФИФА, что нужно было позволить разрыв контрактов», – заявила FIFPro.

  • В РПЛ играют 129 легионера, в ФНЛ – 48.
  • Ранее УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от международных соревнований.
  • Несколько иностранцев уже покинули РПЛ (Ярослав Ракицкий, Дани Фарке, Маркус Гисдоль).

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Источник: The Guardian

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3668

    raritet 36 минут назад

    Но ведь , в конце концов, есть и правовое поле. И обычный здравый смысл. А уж если говорить по понятиям... ну все про все мы знаем. Такими предложениями Европа сама ставит себя в положение обычного бандита. Политики в конце концов разберутся кто кому должен, а вы то ? Измараетесь в этом дерьме- не очиститься. А потом еще своим внукам будут рассказывать байки перед сном: " Такие были времена, но мы, как патриоты спорта никогда, слышишь внучек, никогда не отступали от спортивной справедливости...."

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    Рейтинг: +6652

    mamba9090909 1 час назад

    Уже этим абсурдным решением о временной приостановке, ФИФА себя дисквалифицировал как спортивное общество, а если решит последовать советам FIFPro, то превратится в политическую организацию.

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    Рейтинг: +6291

    Semenycch 2 часа назад

    Со временем нужно развалить все антироссийские международные организации.

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    Рейтинг: +165

    Stavr007 > Semenycch 1 час назад

    ну по идее это осуществимо! ) Наши в этом огромные спецы, если взглянуть на то как у нас развалили футбол и все остальное в какую сферу не загляни

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