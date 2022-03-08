Агент Сафонов: «Российские игроки будут тащить РПЛ на себе»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективу отъезда легионеров из РПЛ. Они получили соответствующее разрешение от ФИФА.

«Кто захочет — уедет. Кто не захочет — останется. Думаю, уровень РПЛ просядет на какое-то время, если к нам не будут приезжать хорошие иностранцы. Сейчас есть российские футболисты, которые будут тащить на себе РПЛ. В будущем их станет больше», – сказал Сафонов.