Агент Сафонов: «Российские игроки будут тащить РПЛ на себе»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективу отъезда легионеров из РПЛ. Они получили соответствующее разрешение от ФИФА.

«Кто захочет — уедет. Кто не захочет — останется. Думаю, уровень РПЛ просядет на какое-то время, если к нам не будут приезжать хорошие иностранцы. Сейчас есть российские футболисты, которые будут тащить на себе РПЛ. В будущем их станет больше», – сказал Сафонов.

Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ в одностороннем порядке приостановить контракты.

Несколько иностранцев уже покинули РПЛ (Ярослав Ракицкий, Дани Фарке, Маркус Гисдоль).

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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