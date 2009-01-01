«Барселона» заинтересована в Дугласе Сантосе

Но это - незаконно? ФИФА вправе, возможно, освободить игроков от контрактов, но она же должна обеспечить финансовые интересы частных клубов. Право частной собственности никто не отменял, и оно должно обеспечиваться и гарантироваться в современном мире.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вскоре может покинуть клуб. В нем заинтересована «Барселона».
Каталонцы решили просмотреть российский рынок после разрешения ФИФА легионерам в одностороннем порядке покинуть клубы РПЛ.
- Ранее «Барселона» на позицию Сантоса рассматривала Хосе Луиса Гайя («Валенсия») и Алехандро Гримальдо («Бенфика»).
- Сантос играет в России с 2019 года.
- За ним также следит «Фламенго».
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