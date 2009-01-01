Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

«Барселона» заинтересована в Дугласе Сантосе

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вскоре может покинуть клуб. В нем заинтересована «Барселона».

Каталонцы решили просмотреть российский рынок после разрешения ФИФА легионерам в одностороннем порядке покинуть клубы РПЛ.

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз

Ловрен – единственный зенитовец, который воспользуется разрешением ФИФА уйти из клуба (Фабио Алейшо)

Гендиректор «Зенита»: «Спартак» заслуженно победил в дерби. Удивительно, что «Динамо» играло так пассивно»

Петржела: «Если из «Зенита» уйдут все легионеры, клуб все равно станет чемпионом. И еще не один сезон»

Источник: Sport.es

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:03
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +14599

    житель СПб 13 минут назад

    Но это - незаконно? ФИФА вправе, возможно, освободить игроков от контрактов, но она же должна обеспечить финансовые интересы частных клубов. Право частной собственности никто не отменял, и оно должно обеспечиваться и гарантироваться в современном мире.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1927

    spam2009 > житель СПб 1 минуту назад

    С чего вы взяли что наш мир - современный. Тот же рабовладельческий строй, только под другой личиной. Как говорится над пастбищем миновали тысячелетия, а бараны все те же

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6286

    Semenycch 20 минут назад

    Фейк.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11