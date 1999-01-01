Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон». Кейн оформил лубль, у Доэрти и Кулушевски по два ассиста

В 28-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» дома забил «Эвертону» пять безответных мячей.

Дважды отличился Гарри Кейн, по разу Хын-Мин Сон и Серхио Регилон, автогол на счету Майкла Кина.

«Тоттенхэм» благодаря победе закрепился на седьмом месте в таблице АПЛ, «Эвертон» идет на 17-й строчке.

Англия. АПЛ. 28-й тур

Тоттенхэм – Эвертон – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кин, 14 (в свои ворота); 2:0 – Сон, 17; 3:0 – Кейн, 37; 4:0 – Регилон, 46; 5:0 – Кейн, 56.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз

Кейн обогнал Анри по голам в АПЛ и вышел на шестое место в истории турнира

Почеттино предпочитает вернуться в «Тоттенхэм», несмотря на интерес «МЮ» (Talksport)

Конте – после поражения от «Мидлсбро»: «Не могу считать своих игроков лучшими в мире»

Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:52
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11