Серия А. «Ювентус» благодаря голу Морате обыграл «Специю»

«Ювентус» в домашнем матче 28-го тура Серии А с минимальным счетом победил «Специю» – 1:0. Единственный гол в первом тайме забил Альваро Мората.

«Юве» набрал 53 очка и занимает четвертое место в таблице.

Италия. Серия А. 28-й тур

Ювентус – Специя – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Мората, 21.

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