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  • Терюшков: «РПЛ надо расширять. У нас есть Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, азиатские страны»

Терюшков: «РПЛ надо расширять. У нас есть Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, азиатские страны»

6 марта 2022, 19:54
12

Депутат Госдумы РФ, председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков выступил за расширение РПЛ. Он предложил включить иностранные клубы.

«С учетом имеющейся ситуации чемпионат, безусловно, надо расширять. Надо давать возможность выступать клубам из других субъектов.

У нас есть с вами Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, азиатские страны, которые спокойно присоединятся к нашему чемпионату. Должны быть возобновлены Игры доброй воли, всесоюзные первенства. Страны БРИКС, ШОС – это наш ресурс, который позволит не потерять спорт.

Нам надо делать потолки зарплат, вводить лимит на переходы из клуба в клуб. Нужно вернуть футбол в Сибирь, на Дальний Восток», – сказал Терюшков.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • РПЛ исключена из Ассоциации европейских футбольных лиг.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (12)
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Hektor 84
1646585877
Вот как раз из за таких чинуш Наташ футбол в жопе
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Fusballer
1646589543
Африканские страны ещё есть. Может южноамериканские, но там сложнее всё.
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Чоткар Патыр
1646592186
Ну разве что Шахтёр с БАТЭ добавить. А остальные на.. не нужны.
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Lilipyt
1646594335
Сначала говорит про расширение чемпионата. Потом о создании турнира с этими государствами. Так зачем их включать в чемпионат если и без этого можно создать турнир скажем для 5-и первых команд занявших в тех или иных чемпионатах.
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Plyash
1646594432
А ещё Сибирь есть,Чукотка.Не желаешь?
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