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Терюшков: «РПЛ надо расширять. У нас есть Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, азиатские страны»

Депутат Госдумы РФ, председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков выступил за расширение РПЛ. Он предложил включить иностранные клубы.

«С учетом имеющейся ситуации чемпионат, безусловно, надо расширять. Надо давать возможность выступать клубам из других субъектов.

У нас есть с вами Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, азиатские страны, которые спокойно присоединятся к нашему чемпионату. Должны быть возобновлены Игры доброй воли, всесоюзные первенства. Страны БРИКС, ШОС – это наш ресурс, который позволит не потерять спорт.

Нам надо делать потолки зарплат, вводить лимит на переходы из клуба в клуб. Нужно вернуть футбол в Сибирь, на Дальний Восток», – сказал Терюшков.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +84

    Чоткар Патыр 20 минут назад

    Ну разве что Шахтёр с БАТЭ добавить. А остальные на.. не нужны.

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    Рейтинг: +14962

    Hektor 84 > Чоткар Патыр 3 минуты назад

    А как же гроза бзянита минское Динамо)))

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    Рейтинг: +14341

    Cleaner 31 минуту назад

    У Белоруссии есть свой чемпионат...

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    Рейтинг: +12722

    Fusballer 1 час назад

    Африканские страны ещё есть. Может южноамериканские, но там сложнее всё.

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    Рейтинг: +14962

    Hektor 84 2 часа назад

    Вот как раз из за таких чинуш Наташ футбол в жопе

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