Терюшков: «РПЛ надо расширять. У нас есть Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, азиатские страны»

Депутат Госдумы РФ, председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков выступил за расширение РПЛ. Он предложил включить иностранные клубы.

«С учетом имеющейся ситуации чемпионат, безусловно, надо расширять. Надо давать возможность выступать клубам из других субъектов.

У нас есть с вами Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия, азиатские страны, которые спокойно присоединятся к нашему чемпионату. Должны быть возобновлены Игры доброй воли, всесоюзные первенства. Страны БРИКС, ШОС – это наш ресурс, который позволит не потерять спорт.

Нам надо делать потолки зарплат, вводить лимит на переходы из клуба в клуб. Нужно вернуть футбол в Сибирь, на Дальний Восток», – сказал Терюшков.