АПЛ. «Арсенал» победил на выезде «Уотфорд» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Арсенал» в 28-м туре чемпионата Англии победил «Уотфорд». Двумя ассистами отметился форвард лондонцев Александр Ляказетт.
Команда Микеля Артета поднялась на четвертое место, опередив «Манчестер Юнайтед». «Уотфорд» идет в зоне вылета.
Букайо Сака забил за «Арсенал» в АПЛ 14 голов. Столько же у Микеля Артеты.
Англия. АПЛ. 28-й тур
Голы: 0:1 – Эдегор, 5; 1:1 – Кучо, 11; 1:2 – Сака, 30; 1:3 – Мартинелли, 52; 2:3 – Сиссоко, 87.
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