Суперлига. Быстрый гол Чалова принес «Базелю» гостевую победу над «Лугано»

«Базель» в 25-м туре чемпионата Швейцарии на выезде победил «Лугано». Гол у россиянина Федора Чалова.

Он отличился во втором матче подряд. Его команда находится на третьей строчке, «Лугано» идет на позицию ниже.

Швейцария. Суперлига. 25-й тур

Лугано – Базель – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Чалов, 9; 0:2 – Малес, 90+3.

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Чалов забил за «Базель» во второй игре подряд

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