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Суперлига. Быстрый гол Чалова принес «Базелю» гостевую победу над «Лугано»

«Базель» в 25-м туре чемпионата Швейцарии на выезде победил «Лугано». Гол у россиянина Федора Чалова.

Он отличился во втором матче подряд. Его команда находится на третьей строчке, «Лугано» идет на позицию ниже.

Швейцария. Суперлига. 25-й тур

Лугано – Базель – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Чалов, 9; 0:2 – Малес, 90+3.

Календарь Суперлиги

Турнирная таблица Суперлиги

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Чалов забил за «Базель» во второй игре подряд

Чалов – в основе «Базеля» на матч с «Лугано»

Березуцкий: «Не сомневаюсь, что выступления за «Базель» пойдут Чалову на пользу»

Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1390

    PNZ1985 11 минут назад

    Давай Федя! ПокаZи западу нашу силу)!

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    Рейтинг: +452

    CSKA №1 33 минуты назад

    Молодец!!!

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    Рейтинг: +111

    Сделаны из Дерева 41 минуту назад

    Плохо что в аренде без права выкупа!
    Назад в конюшню придет и снова будет ваньку валять!!!

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    Рейтинг: +239

    bomilazdeshnii 44 минуты назад

    Как будто другой человек играет. Сколько хаяли его у нас.

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