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  • Пименов: «Надо переходить на систему «весна-осень» и расширять РПЛ»

Пименов: «Надо переходить на систему «весна-осень» и расширять РПЛ»

5 марта 2022, 21:48
4

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов предложил реформы российского футбола. Например, он считает, что 16 команд для РПЛ сейчас мало.

«В такое время надо переходить на «весна-осень». Продлевать нынешний чемпионат. В следующем добавить команды, раз не будет еврокубков. В этот период мы могли бы что-то изменить», – сказал Пименов.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • На счету Пименова 4 матча за сборную России (2002 год).

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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maygli
1646506717
Да! Весна-осень это наше. При том раскладе, драли мы всякие Аяксы и Арсеналы. )))
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PAREVG.
1646508865
Весна осень - согласен, а насчет расширения - нет, нет, и нет. У клубов ФНЛ нет ни средств, ни инфраструктуры для РПЛ. Играть придется на огородах, а до конца чемпионата несколько команд могут и не дотянуть. А если и дотянут то прекратят существование сразу после. Примеры Анжи, Тосно и Сатурн...
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Hektor 84
1646510092
Согласен весна - осень нам близко по климату
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FaTeK1945ru
1646573133
...обязательно надо возвращаться на советскую систему---- в гейвропе своя температура а у нас СВОЯ.
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