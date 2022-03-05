Пименов: «Надо переходить на систему «весна-осень» и расширять РПЛ»

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов предложил реформы российского футбола. Например, он считает, что 16 команд для РПЛ сейчас мало.

«В такое время надо переходить на «весна-осень». Продлевать нынешний чемпионат. В следующем добавить команды, раз не будет еврокубков. В этот период мы могли бы что-то изменить», – сказал Пименов.