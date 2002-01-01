Пименов: «Надо переходить на систему «весна-осень» и расширять РПЛ»

Весна осень - согласен, а насчет расширения - нет, нет, и нет.
У клубов ФНЛ нет ни средств, ни инфраструктуры для РПЛ. Играть придется на огородах, а до конца чемпионата несколько команд могут и не дотянуть. А если и дотянут то прекратят существование сразу после.
Примеры Анжи, Тосно и Сатурн...
Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов предложил реформы российского футбола. Например, он считает, что 16 команд для РПЛ сейчас мало.
«В такое время надо переходить на «весна-осень». Продлевать нынешний чемпионат. В следующем добавить команды, раз не будет еврокубков. В этот период мы могли бы что-то изменить», – сказал Пименов.
- Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
- На счету Пименова 4 матча за сборную России (2002 год).
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