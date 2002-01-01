Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
Музыкальный тест: старше футболист или песня?
3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

Пименов: «Надо переходить на систему «весна-осень» и расширять РПЛ»

Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов предложил реформы российского футбола. Например, он считает, что 16 команд для РПЛ сейчас мало.

«В такое время надо переходить на «весна-осень». Продлевать нынешний чемпионат. В следующем добавить команды, раз не будет еврокубков. В этот период мы могли бы что-то изменить», – сказал Пименов.

  • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
  • На счету Пименова 4 матча за сборную России (2002 год).

Фернандес в матче с «Нижним Новгородом» получил сотрясение мозга и перелом носа

Серия А. «Рома» обыграла «Аталанту», Миранчук впервые за 1,5 года в Италии провел полный матч

Агент Шпинев: «Для меня «Спартак» – победитель Лиги Европы. Ему не дали возможность выиграть турнир. Все могло бы быть»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:48
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +3881

    PAREVG. 7 минут назад

    Весна осень - согласен, а насчет расширения - нет, нет, и нет.

    У клубов ФНЛ нет ни средств, ни инфраструктуры для РПЛ. Играть придется на огородах, а до конца чемпионата несколько команд могут и не дотянуть. А если и дотянут то прекратят существование сразу после.
    Примеры Анжи, Тосно и Сатурн...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5686

    maygli 43 минуты назад

    Да! Весна-осень это наше. При том раскладе, драли мы всякие Аяксы и Арсеналы.
    )))

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11