Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

⚽ РПЛ. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Локомотив» примет «Химки»

Сегодня, 6 марта, продолжится 20-й тур РПЛ.

«Крылья» сыграют с тульским «Арсеналом», «Локомотив» примет «Химки», а «Спартак» встретится с «Динамо».

Россия. РПЛ. 20-й тур

Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула)

6 марта, 14:00 мск

Локомотив (Москва) – Химки

6 марта, 14:00 мск

Динамо (Москва) – Спартак (Москва)

6 марта, 19:00 мск

Краснодар – Урал (Екатеринбург)

7 марта, 14:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа

7 марта, 16:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи

7 марта, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань)

7 марта, 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Язиджи, 90+6.

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Алексей Березуцкий: «Мне непонятен график, который предоставила РПЛ. Он опасен для здоровья»

Где смотреть «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 6 марта

Губерниев – о матче «Динамо» – «Спартак»: «Вечная классика нашего футбола. Хочется, чтобы все кайфанули»

Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:15
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11