⚽ РПЛ. «Краснодар» примет «Урал», «Зенит» сыграет с «Уфой», «Ростов» встретится с «Сочи», «Рубин» – в гостях у «Ахмата»

Сегодня, 7 марта, состоятся четыре заключительных матча 20-го тура РПЛ.

Сначала «Краснодар» дома сыграет с «Уралом», затем в 16:30 мск одновременно начнутся встречи «Зенит» – «Уфа» и «Ростов» – «Сочи», а закроют игровой день «Ахмат» и «Рубин».

Россия. РПЛ. 20-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург)

7 марта, 14:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа

7 марта, 16:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи

7 марта, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань)

7 марта, 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Язиджи, 90+6.

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Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – К. Кангва, 13; 1:1 – Сарвели, 52; 1:2 – Деспотович, 70 (с пенальти); 2:2 – Игнатьев, 83.

Удаления: нет – Чаушич, 86 (вторая ж.к.).

Локомотив (Москва) – Химки – 3:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Ламкель Зе, 6; 1:1 – Керк, 8; 2:1 – Изидор, 21; 2:2 – Ламкель Зе, 72; 3:2 – Кухта, 80.

Удаления: нет – Виана, 42 (вторая ж.к.).

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Николсон, 26; 0:2 – Промес, 37.

Удаления: Варела, 45+4 – нет.

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