⚽ РПЛ. ЦСКА вырвал победу над «Нижним Новгородом», «Динамо» примет «Спартак»

Вчера, 5 марта, стартовал 20-й тур чемпионата России.
В субботу состоялся только один матч – ЦСКА дома обыграл «Нижний Новгород» (1:0).
Россия. РПЛ. 20-й тур
Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула)
6 марта, 14:00 мск
6 марта, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Спартак (Москва)
6 марта, 19:00 мск
Краснодар – Урал (Екатеринбург)
7 марта, 14:00 мск
7 марта, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи
7 марта, 16:30 мск
Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань)
7 марта, 19:00 мск
ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Язиджи, 90+6.
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