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⚽ РПЛ. ЦСКА вырвал победу над «Нижним Новгородом», «Динамо» примет «Спартак»

Вчера, 5 марта, стартовал 20-й тур чемпионата России.

В субботу состоялся только один матч – ЦСКА дома обыграл «Нижний Новгород» (1:0).

Россия. РПЛ. 20-й тур

Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула)

6 марта, 14:00 мск

Локомотив (Москва) – Химки

6 марта, 14:00 мск

Динамо (Москва) – Спартак (Москва)

6 марта, 19:00 мск

Краснодар – Урал (Екатеринбург)

7 марта, 14:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа

7 марта, 16:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи

7 марта, 16:30 мск

Ахмат (Грозный) – Рубин (Казань)

7 марта, 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Нижний Новгород – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Язиджи, 90+6.

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Источник: «Бомбардир»

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