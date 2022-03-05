Главные новости дня. Сборная России в марте сыграет товарищеский матч; ЦСКА и «Спартак» встретятся в Кубке России

Лига 1 в нарушение договора прекратила подачу сигнала для «Матч ТВ».

Зарема: «Государство должно помочь футболу выжить. Нужны льготы для клубов, субсидии академиям, сокращение НДФЛ для игроков».

Паршивлюк – о Захаряне: «Самый талантливый игрок. Таких, как он, я никогда не встречал».

Паршивлюк – о конфликте с Шварцем: «В перерыве он завел меня в душевую и начал кричать. Его было не остановить».

Чеферин: «Клубы могут играть в Суперлиге, но тогда они не смогут играть в наших турнирах».

«Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии.

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России, «Зенит» – с «Аланией» и другие пары.

Сборная России проведет сборы в Москве с 21 по 27 марта. Будет сыгран товарищеский матч.

Менеджер сборной Польши: «ФИФА еще не приняла решения по матчу Россия – Польша. Вся информация в СМИ – домыслы».

FIFA больше не будет продаваться в России.