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  • Зарема: «Государство должно помочь футболу выжить. Нужны льготы для клубов, субсидии академиям, сокращение НДФЛ для игроков»

Зарема: «Государство должно помочь футболу выжить. Нужны льготы для клубов, субсидии академиям, сокращение НДФЛ для игроков»

4 марта 2022, 10:31
35

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что государство должно оказать финансовую помощь российскому футболу.

«Футбол должен объединять и оберегать от деструктивного информационного хаоса. Одна из задач государства сегодня – помочь футболу выжить.

Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях?

Нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации: льготы по социальным, имущественным, земельным налогам и платежам для клубов, субсидии на содержание детских академий, нужно законодательно установить лимиты по агентским вознаграждениям и платежам, нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ.

Эти меры могут помочь нашему футболу существовать и радовать большое число людей, для которых футбол является смыслом жизни.

С такими сложностями российские клубы не сталкивались никогда, но мы не имеем права опускать руки. Я верю, что только все вместе мы сможем преодолеть тяжелые времена и выйти из них, став еще сильнее и сплоченнее, а наши стадионы должны стать храмами мира для всех», – написала Зарема.

  • Многие компании и бизнесмены, связанные с клубами РПЛ, попали под санкции.
  • Владелец «Спартак» Леонид Федун потерял около 80 процентов от состояния.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (35)
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Project Бабангида
1646379695
пошла бы ты лучше.......кальсоны мужчине своему постирала
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ab15488
1646381328
Ага, в жопу пенсионеров, в жопу тысячи людей, потерявший работу, все бросаем, помогаем футболистам. По традиции скидываемся смсками
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Anton1969
1646381690
Надо просто уменьшить заоблачные зарплаты!!! И всё решится!!!
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Viper for CSKA
1646382418
Ой, бедненькие футболисты и владельцы клубов, как же мы без них жить будем?! Ведь футбол - это абсолютно ключевая отрасль человеческой жизнедеятельности, и это именно то, что нужно спасать в период экономического кризиса. Не заводы, не сельхозпредприятия, не науку или стремительно беднейших работяг и пенсионеров. Нет, обязательно нужно спасти футбол, а в первую очередь - олигархов, владеющих клубами и их особенно интеллектуальных жён. Гений социально-экономического планирования, ничего не скажешь.
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Fusballer
1646382640
Да пошли вы нахрен с вашими многомиллионными зарплатами! Скоро при такой ситуцации простым людям вообще жрать нечего будет.
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Hektor 84
1646383848
А не лучше ли футболерам и менеджерам зарплаты понизить. А то они так любят кривляться и рассказывать как они любят и живут футболом.))) пусть покажут свою любовь к игре
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Аид666
1646385460
Сокращайте расходы и зарплаты... Легов нет, наши на свою зп не играют...
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CSKA471
1646389691
Продай свою бижутерию и плати зарплаты
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фанат джигурды
1646392340
нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ А работягам это не надо? 11 с копейками каждый месяц урезают, а ведь могли бы эти деньги на благое дело пойти.
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portero
1646407797
У богатых денег меньше стпло срочно помощь нужна.... ну да ...лять , а кто без работы остался и кушать просто хочет????
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