Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Зарема: «Государство должно помочь футболу выжить. Нужны льготы для клубов, субсидии академиям, сокращение НДФЛ для игроков»

    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что государство должно оказать финансовую помощь российскому футболу.

    «Футбол должен объединять и оберегать от деструктивного информационного хаоса. Одна из задач государства сегодня – помочь футболу выжить.

    Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях?

    Нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации: льготы по социальным, имущественным, земельным налогам и платежам для клубов, субсидии на содержание детских академий, нужно законодательно установить лимиты по агентским вознаграждениям и платежам, нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ.

    Эти меры могут помочь нашему футболу существовать и радовать большое число людей, для которых футбол является смыслом жизни.

    С такими сложностями российские клубы не сталкивались никогда, но мы не имеем права опускать руки. Я верю, что только все вместе мы сможем преодолеть тяжелые времена и выйти из них, став еще сильнее и сплоченнее, а наши стадионы должны стать храмами мира для всех», – написала Зарема.

    • Многие компании и бизнесмены, связанные с клубами РПЛ, попали под санкции.
    • Владелец «Спартак» Леонид Федун потерял около 80 процентов от состояния.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

    Ставь на любимую команду и получи фрибет 2000

    Новости по теме
    Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка России. Начало – в 16:00 2
    Паршивлюк: «В «Спартаке» игроки с большим эго не видели в Эмери того, кем он является сейчас» 1
    Определились все четвертьфиналисты Кубка России 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +475

      klimovich 7 минут назад

      Нет слов. Потом, как с государствообразующим футболом разберетесь, может еще малому бизнесу поможете, уменьшив НДС. Ну или хотя бы всем обычным работникам, уменьшив им НДФЛ тоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +520

      Hala Madrid 10 минут назад

      Или сделать, чтобы профессиональные клубы были частными. Пусть сами себя окупают. Нормальная практика.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39024

      Project Бабангида 11 минут назад

      пошла бы ты лучше.......кальсоны мужчине своему постирала

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94536
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68933
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11