Зарема: «Государство должно помочь футболу выжить. Нужны льготы для клубов, субсидии академиям, сокращение НДФЛ для игроков»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что государство должно оказать финансовую помощь российскому футболу.

«Футбол должен объединять и оберегать от деструктивного информационного хаоса. Одна из задач государства сегодня – помочь футболу выжить.

Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях?

Нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации: льготы по социальным, имущественным, земельным налогам и платежам для клубов, субсидии на содержание детских академий, нужно законодательно установить лимиты по агентским вознаграждениям и платежам, нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ.

Эти меры могут помочь нашему футболу существовать и радовать большое число людей, для которых футбол является смыслом жизни.

С такими сложностями российские клубы не сталкивались никогда, но мы не имеем права опускать руки. Я верю, что только все вместе мы сможем преодолеть тяжелые времена и выйти из них, став еще сильнее и сплоченнее, а наши стадионы должны стать храмами мира для всех», – написала Зарема.

Многие компании и бизнесмены, связанные с клубами РПЛ, попали под санкции.

Владелец «Спартак» Леонид Федун потерял около 80 процентов от состояния.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.

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