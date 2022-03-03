Зеленов: «Федун сказал: работайте, играйте, все гарантии даны»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о речи владельца клуба Леонида Федуна после кубкового матча с «Кубанью» (6:1).
– На матче был Леонид Федун. Что он сказал команде?
– Да, Леонид Арнольдович приехал, поддержал команду – зашел в раздевалку после игры, поздравил всех: ребята, продолжайте в том же духе. Это важно для команды.
– Он сказал, что будет дальше?
– Работайте, играйте, все гарантии даны.
– Какие гарантии – все будет выплачено по контракту?
– Все договоренности по договорам будут выполнены.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
- Команду исключили из Лиги Европы.
- Сообщалось, что Федун потерял около 80 процентов своего состояния.
Источник: «РБ Спорт»