Зеленов: «Федун сказал: работайте, играйте, все гарантии даны»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о речи владельца клуба Леонида Федуна после кубкового матча с «Кубанью» (6:1).

– На матче был Леонид Федун. Что он сказал команде?

– Да, Леонид Арнольдович приехал, поддержал команду – зашел в раздевалку после игры, поздравил всех: ребята, продолжайте в том же духе. Это важно для команды.

– Он сказал, что будет дальше?

– Работайте, играйте, все гарантии даны.

– Какие гарантии – все будет выплачено по контракту?

– Все договоренности по договорам будут выполнены.