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  • Зеленов: «Федун сказал: работайте, играйте, все гарантии даны»

Зеленов: «Федун сказал: работайте, играйте, все гарантии даны»

3 марта 2022, 20:49
5

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о речи владельца клуба Леонида Федуна после кубкового матча с «Кубанью» (6:1).

– На матче был Леонид Федун. Что он сказал команде?

– Да, Леонид Арнольдович приехал, поддержал команду – зашел в раздевалку после игры, поздравил всех: ребята, продолжайте в том же духе. Это важно для команды.

– Он сказал, что будет дальше?

– Работайте, играйте, все гарантии даны.

– Какие гарантии – все будет выплачено по контракту?

– Все договоренности по договорам будут выполнены.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
  • Команду исключили из Лиги Европы.
  • Сообщалось, что Федун потерял около 80 процентов своего состояния.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (5)
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serglider
1646331152
Из расчета 90 рублей за одно евро?))) Играйте... У кого в клубе контракт привязан к валютному курсу))) нервно курят в сторонке и чешут свою репу...
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Bozigit
1646332339
Да... нелегкие времена
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житель СПб
1646334929
Молодец. держится. Удачи и ему, и Спартаку! Все наладится. И не такое переживали...
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Hektor 84
1646338639
Бабла у Федуна и Лукойла хватит.
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