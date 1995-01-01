Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Зеленов: «Федун сказал: работайте, играйте, все гарантии даны»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о речи владельца клуба Леонида Федуна после кубкового матча с «Кубанью» (6:1).

    – На матче был Леонид Федун. Что он сказал команде?

    – Да, Леонид Арнольдович приехал, поддержал команду – зашел в раздевалку после игры, поздравил всех: ребята, продолжайте в том же духе. Это важно для команды.

    – Он сказал, что будет дальше?

    – Работайте, играйте, все гарантии даны.

    – Какие гарантии – все будет выплачено по контракту?

    – Все договоренности по договорам будут выполнены.

    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
    • Команду исключили из Лиги Европы.
    • Сообщалось, что Федун потерял около 80 процентов своего состояния.

    Новости по теме
    Определились все четвертьфиналисты Кубка России 1
    «Спартак»: «Никто из иностранных игроков и тренеров в самолет не садился. Все здесь» 5
    Зарема: «Призываю болельщиков вернуться на трибуны, а власти – пересмотреть закон о Fan ID» 24
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:49
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14553

      житель СПб 56 минут назад

      Молодец. держится. Удачи и ему, и Спартаку! Все наладится. И не такое переживали...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4738

      FENIX-SL > житель СПб 26 минут назад

      внушай себе, да

      в истории вообще нет подобных случаев
      хотя ты судя по всему еще в СССР проживаешь и просто не выкупаешь что происходит
      90е и прочее это просто фигня по сравнению с тем что будет
      терпели тогда
      потерпим и сейчас
      согласен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1455

      Bozigit 1 час назад

      Да... нелегкие времена

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2033

      serglider 1 час назад

      Из расчета 90 рублей за одно евро?))) Играйте... У кого в клубе контракт привязан к валютному курсу))) нервно курят в сторонке и чешут свою репу...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14553

      житель СПб > serglider 1 час назад

      Не так уж и нервно...Все равно больше. чем в Европе. Другое дело - как деньги вывозить из России?! Вот это проблема.
      А насчет потери 80% состояния - это чепуха, а не информация! Если у вас есть квартира, и она упала в валюте - она перестала у вас быть? Нет, конечно! Нефть - есть нефть. Никуда она не денется. Это все временные валютные игры. Вот именно сейчас грамотные инвесторы скупают временно подешевевшие акции - чтобы потом на этом заработать миллионы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4738

      FENIX-SL > житель СПб 24 минуты назад

      временные валютные игры, да
      ведь без этой украинской деятельности, рубль дико хорош был!
      ахахахахахахаха
      просто супер-валюта

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94509
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11