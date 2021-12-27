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    Кубок России. «Енисей» разгромил «Локомотив» (4:0), игравший больше тайма вдесятером

    В 1/8 финала Кубка России «Локомотив» дома крупно проиграл «Енисею» со счетом 0:4.

    Красноярцы забили по два гола в каждом из таймов и вышли в четвертьфинал турнира.

    «Локо» с 36-й минуты играл в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна, на 64-й минуте Рифат Жемалетдинов не реализовал пенальти.

    Кубок России. 1/8 финала

    Локомотив (Москва) – Енисей (Красноярск) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кичин, 25; 0:2 – Ломакин, 38 (с пенальти); 0:3 – Окладников, 77; 0:4 – Комков, 90+2.

    Удаление: Тикнизян, 36 – нет.

    Нереализованный пенальти: Жемалетдинов, 64 – нет.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +21458

      JTherry 1 минуту назад

      как-то очень "железно" прошелся Енисей по локо, даже без попыток отыграться сделали их, а Тикнизян... такую ему рекламу сделал Арустамян по-братски, и все впустую... молодцы, Енисейцы..!!!

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      Рейтинг: +158

      Zlatan2718 6 минут назад

      Дима пороха понюхал

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      Рейтинг: +23708

      bset 15 минут назад

      Мне кажется или Тикнизян постоянно удаляется? Хорошо, что отдали его...

      1
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      Рейтинг: +2251

      фанат джигурды > bset 11 минут назад

      Это настоящий троянский конь!!!

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      Рейтинг: +474

      sergey610 20 минут назад

      хорошо , что наших отстранили. Я бы и РПЛ закрыл.

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      Рейтинг: +6623

      mamba9090909 28 минут назад

      Стрелочник виноват, стрелку не туда перевёл, в тупик.

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      Рейтинг: +14511

      житель СПб 29 минут назад

      Больше всего меня поразило то, как Енисей владеет мячом, осуществляет передачи. Эта команда полностью готова для Высшей лиги. Браво!

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      Рейтинг: +2251

      фанат джигурды 31 минуту назад

      Енисею мои поздравления!!!
      Прекрасная игра, прекрасные голы, прекрасные проходы, не замечая оборону. Пижонили много, а то могли бы перебить антирекорд Уралана. Мои поздравления Опарину с сухарём с изюмом!!! Когда-то он играл за фк Калуга, пусть и недолго.


      Хотел ноль пять, но что поделать. Жаль только одного Худякова. Тикнизян пусть собирает манатки и едет играть в Интер (Баку)!!! Он, походу, лолли-попс делает кому-то из руководства. Мампасси, как я не один раз писАл- в пампасы!!! Баринов потихоньку деградирут по великой немецкой системе. Рифат пробил бездарно. Кухта- гроза дворовых команд. Оборона... А она была сегодня?

      Придётся ягермейстер доставать. Жаль, что пока не был в Красноярске, а то можно было бы сейчас выпить именно из рюмочки

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      Рейтинг: +592

      v.v.navashinsky 31 минуту назад

      Браво Енисей!!!Хороший матч.

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      Рейтинг: +3343

      minaev23 36 минут назад

      Неожиданно.

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      Рейтинг: +3972

      Красногорск_Фан 38 минут назад

      Позор.

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