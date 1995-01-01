Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    «Спартак»: «Никто из иностранных игроков и тренеров в самолет не садился. Все здесь»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что все иностранные игроки и тренеры команды не собираются покидать Россию.

    – На сегодня ни один из иностранных тренеров и игроков «Спартака» не собираются покидать команду?

    – На сегодняшний день – нет. Хотя мы понимаем, что гарантий тут никто дать не может – каждый день все меняется. Но сейчас все здесь, все играют, никто в самолет не садился.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

    Новости по теме
    Зеленов: «Федун сказал: работайте, играйте, все гарантии даны»
    Зарема: «Призываю болельщиков вернуться на трибуны, а власти – пересмотреть закон о Fan ID» 20
    Карасев – главный арбитр дерби «Динамо» – «Спартак». Левников – на VAR 1
    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9761

      Alekxei Z. 21 минуту назад

      Думаю не надолго. Европейцы скорее всего уйдут, ямаец и бразилец могут и остаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14511

      житель СПб 1 час назад

      И молодцы. Надо работать, а не заниматься политиканством.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94509
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11