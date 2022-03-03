«Спартак»: «Никто из иностранных игроков и тренеров в самолет не садился. Все здесь»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что все иностранные игроки и тренеры команды не собираются покидать Россию.

– На сегодня ни один из иностранных тренеров и игроков «Спартака» не собираются покидать команду?

– На сегодняшний день – нет. Хотя мы понимаем, что гарантий тут никто дать не может – каждый день все меняется. Но сейчас все здесь, все играют, никто в самолет не садился.