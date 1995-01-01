«Спартак»: «Никто из иностранных игроков и тренеров в самолет не садился. Все здесь»

Думаю не надолго. Европейцы скорее всего уйдут, ямаец и бразилец могут и остаться.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что все иностранные игроки и тренеры команды не собираются покидать Россию.
– На сегодня ни один из иностранных тренеров и игроков «Спартака» не собираются покидать команду?
– На сегодняшний день – нет. Хотя мы понимаем, что гарантий тут никто дать не может – каждый день все меняется. Но сейчас все здесь, все играют, никто в самолет не садился.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
- «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
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