Бундеслига изменила логотип. Теперь на нем флаг Украины

Бундеслига изменила логотип в связи с событиями на Украине.
На эмблеме лиги появился украинский флаг.
- 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
- «Шальке» расторг контракт с «Газпромом».
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