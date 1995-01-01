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    Бундеслига изменила логотип. Теперь на нем флаг Украины

    Бундеслига изменила логотип в связи с событиями на Украине.

    На эмблеме лиги появился украинский флаг.

    • 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы от международных турниров.
    • «Шальке» расторг контракт с «Газпромом».

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    Источник: инстаграм Бундеслиги

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