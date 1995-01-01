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    Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на игру с «Ювентусом», несмотря на то что за день до матча был в ней

    В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Кубка Италии между «Фиорентиной» и «Ювентусом». Российского форварда хозяев Александра Кокорина нет даже в запасе.

    При этом за день до матча он был включен в заявку на встречу.

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 10 января.
    • В этом сезоне он поучаствовал в 6 матчах.
    • «Фиорентина» пыталась продать Кокорина зимой.

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    Кокорин впервые за четыре игры попал в заявку «Фиорентины» – на матч с «Ювентусом»

    Серия А. «Фиорентина» без Кокорина проиграла «Сассуоло», пропустив на 94-й минуте

    Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» в четвертом матче подряд

    Источник: Бомбардир.ру

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