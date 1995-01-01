«Надеемся на достижение мира». Иностранные руководители и тренеры покинули «Акрон»

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«Акрон» сообщил об уходе из руководства иностранцев. С заявлением выступил владелец тольяттинцев Павел Морозов.
«Иностранные специалисты не готовы сотрудничать с клубом из-за событий на Украине.
С начала осени была проведена огромная работа по привлечению зарубежных специалистов для реализации стратегии клуба, направленной на достижение значимых результатов и развитие детско-юношеского футбола в Тольятти и Самарской области.
К сожалению, по независящим от клуба и специалистов обстоятельствам, не связанных с футболом, дальнейшую работу с клубом не смогут продолжить: технический директор Рамон Трибульеч, руководитель по физической подготовке Алехандро Сеговия Вильчез, тренер вратарей Маттео Жугай, тренеры Марко Джорджевич и Ягиз Чекем, а также технический директор Академии Уго Клингор.
Мы надеемся на скорейшее достижение мира», – сказал Морозов.
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