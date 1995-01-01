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    РПЛ подтвердила перенос 22-го тура

    РПЛ сообщила о переносе 22-го тура чемпионата России с 3-5 мая на 18-20 марта.

    «На прошедшем 2 марта общем собрании клубов РПЛ был рассмотрен вопрос о внесении изменений в календарь сезона 2021/22.

    Клубы решили обратиться в РФС с предложением перенести 22-й тур РПЛ с 3-5 мая на первоначальные даты – 18-20 марта», – сказано в сообщении РПЛ.

    • Изначально тур перенесли в интересах сборной России ради подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022.
    • Однако, ФИФА и УЕФА отстранили национальную команду от участия в международных турнирах.
    • Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.

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    Источник: сайт РПЛ

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