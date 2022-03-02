РПЛ подтвердила перенос 22-го тура

РПЛ сообщила о переносе 22-го тура чемпионата России с 3-5 мая на 18-20 марта.
«На прошедшем 2 марта общем собрании клубов РПЛ был рассмотрен вопрос о внесении изменений в календарь сезона 2021/22.
Клубы решили обратиться в РФС с предложением перенести 22-й тур РПЛ с 3-5 мая на первоначальные даты – 18-20 марта», – сказано в сообщении РПЛ.
- Изначально тур перенесли в интересах сборной России ради подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022.
- Однако, ФИФА и УЕФА отстранили национальную команду от участия в международных турнирах.
- Россия должна была сыграть с Польшей в Москве 24 марта.
Источник: сайт РПЛ