Блаттер – о Путине: «Это уже не тот человек, что раньше. Спорт справедливо показал России красную карточку»

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что поменял свое мнение о Владимире Путине из-за ситуации на Украине. Раньше у них были дружеские отношения.

«Если посмотреть на текущую ситуацию и на Путина, выступающего на телевидении, – сейчас это уже не тот человек, что раньше.

Отстранение российских команд от соревнований? Спорт справедливо и последовательно отреагировал и показал России красную карточку. Рад, что Швейцария тоже дала четкий сигнал.

Хочу выразить солидарность и сочувствие украинскому народу и их отважным бойцам сопротивления», – сказал Блаттер.

Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Минспорт оспорит отстранения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром» («Матч ТВ»)

Полярус намерен покинуть «Ахмат». Из клуба уже ушли два украинских тренера («Матч ТВ»)

РПЛ подтвердила перенос 22-го тура