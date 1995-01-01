Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Блаттер – о Путине: «Это уже не тот человек, что раньше. Спорт справедливо показал России красную карточку»

    Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что поменял свое мнение о Владимире Путине из-за ситуации на Украине. Раньше у них были дружеские отношения.

    «Если посмотреть на текущую ситуацию и на Путина, выступающего на телевидении, – сейчас это уже не тот человек, что раньше.

    Отстранение российских команд от соревнований? Спорт справедливо и последовательно отреагировал и показал России красную карточку. Рад, что Швейцария тоже дала четкий сигнал.

    Хочу выразить солидарность и сочувствие украинскому народу и их отважным бойцам сопротивления», – сказал Блаттер.

    • Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
    • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
    • Минспорт оспорит отстранения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с «Краснодаром» («Матч ТВ»)

    Полярус намерен покинуть «Ахмат». Из клуба уже ушли два украинских тренера («Матч ТВ»)

    РПЛ подтвердила перенос 22-го тура

    Источник: Blick

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16219

      Anton01011969 18 секунд назад

      Этот старый Блаттер совсем из ума выжил!!! Забыли, кто вас кормит??? Отключить газ и нефть!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7616

      piligrim1986 2 минуты назад

      петух старый, Путин же твою жопу отмазал перед всем миром, тварь. вот смотрите, господа проевропэйцы, какие там п и д о р ы живут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +534

      Forvard47 10 минут назад

      зачем имя фашиста с большой буквы. перестаньте его так писать.. путину место в гагге

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +518

      Hala Madrid > Forvard47 7 минут назад

      Обязательно будет, ещё и свои же сдадут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16091

      Garrincha58 16 минут назад

      быстро твари перекрашиваются в бандерлогов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14801

      KLIM777 36 минут назад

      Эта ситуация должна и наш народ объединить.

      Мы должны быть очень внимательными к последствиям. А без европейского футбола мы проживем, тем более нашим клубам ничего там не светило, как и сборной. Время для больших выводов и большой перезагрузки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2603

      nemolod 44 минуты назад

      Не зря император Александр ||| говорил,что у России есть только друг - Армия и Флот (Авиации тогда еще не было)! Все они (эти Блаттеры,Чефферы и прочие шестерки)купленные на американские доллары ,а вся их дружба-это фальшь,лесть и лицемерие!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +518

      Hala Madrid > nemolod 8 минут назад

      Армия и флот первыми предали последнего Царя Российской Империи. Махом переобулись и принесли присягу Временному правительству.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Alex Flash 1 час назад

      Хитрый лис только у нас.и благодаря ему мир держится. А вы скоро очко будете лизать йомериканцам, лицемеры и чмери

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Alex Flash 1 час назад

      У вас очки с кривой диоптрией,МР Блаттер. Вы забыли кто вас спас от нацизма.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1641

      mahan 1 час назад

      Какие вы все двуличные. Придет время будете извиняться за свои слова и говорить, что вас не правильно поняли, всё как обычно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3227

      CSKA57 1 час назад

      Не тот уже Блаттер! Ох, не тот!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +38953

      Project Бабангида > CSKA57 1 час назад

      да тот тот.....как брал так и берёт)

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94470
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68892
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11