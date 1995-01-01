Блаттер – о Путине: «Это уже не тот человек, что раньше. Спорт справедливо показал России красную карточку»

Этот старый Блаттер совсем из ума выжил!!! Забыли, кто вас кормит??? Отключить газ и нефть!!!
Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что поменял свое мнение о Владимире Путине из-за ситуации на Украине. Раньше у них были дружеские отношения.
«Если посмотреть на текущую ситуацию и на Путина, выступающего на телевидении, – сейчас это уже не тот человек, что раньше.
Отстранение российских команд от соревнований? Спорт справедливо и последовательно отреагировал и показал России красную карточку. Рад, что Швейцария тоже дала четкий сигнал.
Хочу выразить солидарность и сочувствие украинскому народу и их отважным бойцам сопротивления», – сказал Блаттер.
- Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
- Минспорт оспорит отстранения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
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