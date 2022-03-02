Ринат Билялетдинов: «Будем растить своих игроков и ждать, пока ветры стихнут. Приползут еще. К сильному все прилипнут!»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на санкции в отношении российского футбола. Он считает, что они не навсегда.

«Если легионерам продолжат платить в России такие деньги, как сейчас, то таких контрактов в других странах они не найдут. Суммы приличные, больше чем в большинстве топовых чемпионатов Европы. Есть жестокая фраза – деньги не пахнут. Профессионал зарабатывает, пока в силе, долгой его карьера не бывает – по известным причинам. Не успел оглянуться, а тебе уже пора заканчивать!

Поэтому они будут и дальше приезжать, если финансирование спорта не сократится. Хотя сейчас можно найти «свободные» деньги. Тот же «Газпром» уже не будет финансировать «Шальке». Освободится какая-то сумма денег, которая может быть брошена на приглашение легионеров в «Зенит». Нет худа без добра!

Под всех подстраиваться – позвоночник сломается. Должны гнуть свою линию! В свой футбол, товарищи, впрягайтесь! Будем растить своих игроков и ждать, пока геополитические ветры стихнут. Приползут еще.

Может, и не на коленях. Но будут еще соревноваться между собой, кто нас больше ублажит. Тот же «Шальке» через какое-то время обратно запросится, и «Газпром» потребует не одну надпись на футболке, а еще и на пятой точке, чтобы сверху колыхалось. К сильному все прилипнут!» – убежден Билялетдинов.