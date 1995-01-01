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    Ринат Билялетдинов: «Будем растить своих игроков и ждать, пока ветры стихнут. Приползут еще. К сильному все прилипнут!»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на санкции в отношении российского футбола. Он считает, что они не навсегда.

    «Если легионерам продолжат платить в России такие деньги, как сейчас, то таких контрактов в других странах они не найдут. Суммы приличные, больше чем в большинстве топовых чемпионатов Европы. Есть жестокая фраза — деньги не пахнут. Профессионал зарабатывает, пока в силе, долгой его карьера не бывает — по известным причинам. Не успел оглянуться, а тебе уже пора заканчивать!

    Поэтому они будут и дальше приезжать, если финансирование спорта не сократится. Хотя сейчас можно найти «свободные» деньги. Тот же «Газпром» уже не будет финансировать «Шальке». Освободится какая-то сумма денег, которая может быть брошена на приглашение легионеров в «Зенит». Нет худа без добра!

    Под всех подстраиваться — позвоночник сломается. Должны гнуть свою линию! В свой футбол, товарищи, впрягайтесь! Будем растить своих игроков и ждать, пока геополитические ветры стихнут. Приползут еще.

    Может, и не на коленях. Но будут еще соревноваться между собой, кто нас больше ублажит. Тот же «Шальке» через какое-то время обратно запросится, и «Газпром» потребует не одну надпись на футболке, а еще и на пятой точке, чтобы сверху колыхалось. К сильному все прилипнут!» – убежден Билялетдинов.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +418

      чаппай 1 час назад

      Эх и дурачок

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      Рейтинг: +22631

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Жму руку! Правильные слова, Ринат Саярович.

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      Рейтинг: +1252

      Vitaga 3 часа назад

      вылез еще один умник. сам бабло рубил в Рубине выпуская игроков за деньги. от таких как этот крендель бы избавиться. на самом деле вот такие прилипалы и губят у нас футбол. из за них нормальная хорошая молодежь и не может пробиться. для таких важнее всего личный карман

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