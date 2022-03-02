Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ринат Билялетдинов: «Будем растить своих игроков и ждать, пока ветры стихнут. Приползут еще. К сильному все прилипнут!»

Ринат Билялетдинов: «Будем растить своих игроков и ждать, пока ветры стихнут. Приползут еще. К сильному все прилипнут!»

2 марта 2022, 12:33
2

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на санкции в отношении российского футбола. Он считает, что они не навсегда.

«Если легионерам продолжат платить в России такие деньги, как сейчас, то таких контрактов в других странах они не найдут. Суммы приличные, больше чем в большинстве топовых чемпионатов Европы. Есть жестокая фраза – деньги не пахнут. Профессионал зарабатывает, пока в силе, долгой его карьера не бывает – по известным причинам. Не успел оглянуться, а тебе уже пора заканчивать!

Поэтому они будут и дальше приезжать, если финансирование спорта не сократится. Хотя сейчас можно найти «свободные» деньги. Тот же «Газпром» уже не будет финансировать «Шальке». Освободится какая-то сумма денег, которая может быть брошена на приглашение легионеров в «Зенит». Нет худа без добра!

Под всех подстраиваться – позвоночник сломается. Должны гнуть свою линию! В свой футбол, товарищи, впрягайтесь! Будем растить своих игроков и ждать, пока геополитические ветры стихнут. Приползут еще.

Может, и не на коленях. Но будут еще соревноваться между собой, кто нас больше ублажит. Тот же «Шальке» через какое-то время обратно запросится, и «Газпром» потребует не одну надпись на футболке, а еще и на пятой точке, чтобы сверху колыхалось. К сильному все прилипнут!» – убежден Билялетдинов.

  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Еще по теме:
«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба
«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную 4
Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака» 23
Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vitaga
1646215419
вылез еще один умник. сам бабло рубил в Рубине выпуская игроков за деньги. от таких как этот крендель бы избавиться. на самом деле вот такие прилипалы и губят у нас футбол. из за них нормальная хорошая молодежь и не может пробиться. для таких важнее всего личный карман
Ответить
DOCTOR PENALTY
1646217063
Жму руку! Правильные слова, Ринат Саярович.
Ответить
Главные новости
Легионер «Спартака» заявил о готовности играть бесплатно
15:40
Букмекеры определили фаворита РПЛ после 8 туров – это не «Краснодар»
15:30
Кордоба прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
14:59
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
14:30
7
Лунев раскрыл, что думает о «Спартаке» и его болельщиках после дисквалификации
13:46
4
ВидеоБолельщицы «Краснодара» устроили драку на матче с «Акроном»
13:26
8
Тренер «Зенита» объяснил, почему Соболев играет чаще Аугусто
12:56
4
Вратарь «Акрона» – об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
12:31
5
ФотоСафонов попал в сборную 4-го тура Лиги 1 от L’Equipe
12:22
2
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
12:06
3
Все новости
Все новости
Спартаковец Жедсон сказал, на какой позиции ему комфортнее играть
15:08
1
Тренер «Акрона» оценил вариант с возвращением Дзюбы
13:54
В «Динамо» назвали факторы, которые мешают клубам РПЛ работать на трансферном рынке
13:35
1
ВидеоБолельщицы «Краснодара» устроили драку на матче с «Акроном»
13:26
8
Семак рассказал о состоянии Мантуана и Вендела перед игрой с «Балтикой»
13:17
2
Хавбек «Динамо» оценил готовность команды к чемпионству после 5 побед подряд
13:08
1
Тренер «Зенита» объяснил, почему Соболев играет чаще Аугусто
12:56
4
Вратарь «Акрона» – об эпизоде с Кордобой: «Сказал арбитру, что там клоунада»
12:31
5
Заболотный сказал, в каком клубе – «Зените», ЦСКА или «Спартаке» – ему было комфортнее всего
12:06
3
Вингер «Ростова» оценил шансы «Спартака» на чемпионство
11:54
1
Зобнин сказал, как в «Спартаке» определяют пенальтиста
10:58
9
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
10:47
5
В клубе РПЛ прокомментировали возможность увольнения главного тренера
10:36
Энрике рассказал о словах Семака в перерыве матча с «Локомотивом»
10:08
3
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
5
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
3
Экс-тренер «Зенита» заявил об ошибке судей в пользу «Локомотива»
09:26
3
В «Динамо» высказались о дисквалификации Тюкавина
09:12
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Самородов впервые высказался о срыве трансфера в «Спартак»
07:17
4
Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Игроки красиво падали, кричали и наплакали на пенальти»
05:34
28
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Карседо оценил гол 18-летнего Массалыги за «Спартак»
01:31
5
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
5
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
00:20
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
9
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+