«Надеемся на достижение мира». Мексиканец Тавано покинул «Акрон» после четырех дней в клубе

«Акрон» из ФНЛ расторг контракт с полузащитником из Мексики Фабрицио Тавано. Он пробыл в клубе четыре дня.

«Акрон» покидает мексиканский полузащитник Фабрицио Тавано из-за событий на территории Украины. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Мы надеемся на скорейшее достижение мира», – написали тольяттинцы.

Игрок начинал свою профессиональную карьеру в Италии, где выступал за молодежные команды «Виченцы», «Пизы» и «Карпи».

На родине Тавано играл за «Тигрес», «Хальконес»; в Никарагуа – за «Pеал» из Эстели; в Новой Зеландии – за «Окленд Сити».

«Акрон» идет в ФНЛ 8-м.

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