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    «Надеемся на достижение мира». Мексиканец Тавано покинул «Акрон» после четырех дней в клубе

    «Акрон» из ФНЛ расторг контракт с полузащитником из Мексики Фабрицио Тавано. Он пробыл в клубе четыре дня.

    «Акрон» покидает мексиканский полузащитник Фабрицио Тавано из-за событий на территории Украины. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

    Мы надеемся на скорейшее достижение мира», – написали тольяттинцы.

    • Игрок начинал свою профессиональную карьеру в Италии, где выступал за молодежные команды «Виченцы», «Пизы» и «Карпи».
    • На родине Тавано играл за «Тигрес», «Хальконес»; в Никарагуа – за «Pеал» из Эстели; в Новой Зеландии – за «Окленд Сити».
    • «Акрон» идет в ФНЛ 8-м.

    «Акрон» подписал мексиканца Тавано

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    Источник: телеграм-канал «Акрона»

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