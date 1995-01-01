Малиновский: «Не поехал бы играть со «Спартаком». Миранчук тоже против конфликта»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский заявил, что не стал бы играть против российской команды.

«Вы понимаете, это не индивидуальный вид спорта. В команде немного по-другому. Конечно, если мы будем играть против российской команды, если бы мы играли со «Спартаком», то я бы не поехал. Я считаю, что меня бы поддержали клуб и болельщики.

У нас в команде есть Леша Миранчук, который тоже против этого конфликта.

Я с ним даже не разговаривал на эту тему, потому что вижу, что ему тоже неприятно и он против всего этого», – сказал Малиновский в интервью «1+1».

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.

Миранчук играет в Италии с 2020 года.

Миранчук впервые за 1,5 года в «Аталанте» забил и ассистировал в одном матче

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