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    Малиновский: «Не поехал бы играть со «Спартаком». Миранчук тоже против конфликта»

    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский заявил, что не стал бы играть против российской команды.

    «Вы понимаете, это не индивидуальный вид спорта. В команде немного по-другому. Конечно, если мы будем играть против российской команды, если бы мы играли со «Спартаком», то я бы не поехал. Я считаю, что меня бы поддержали клуб и болельщики.

    У нас в команде есть Леша Миранчук, который тоже против этого конфликта.

    Я с ним даже не разговаривал на эту тему, потому что вижу, что ему тоже неприятно и он против всего этого», – сказал Малиновский в интервью «1+1».

    • 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине.
    • Миранчук играет в Италии с 2020 года.

    Миранчук впервые за 1,5 года в «Аталанте» забил и ассистировал в одном матче

    Пессина: «Миранчук и Малиновский на днях обнялись. Футбол объединяет то, что человеческое безумие пытается разделить»

    Агент Миранчука: «Разговоров об отъезде Алексея из Италии нет. Надеюсь на объективность»

    Источник: Sports.ru

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