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    Тренер «Монако»: «Головину не нравится ситуация на Украине, но ему это неподвластно»

    Главный тренер «Монако» Филипп Клеман рассказал об отношении полузащитника Александра Головина к ситуации на Украине перед матчем с «Нантом» в 1/2 финала Кубка Франции.

    «Он не готов сыграть. Он ощущает дискомфорт, и также у него есть история травм, к которой мы должны относиться внимательно.

    Конечно, ситуация на Украине ему не нравится. Никто не любит войну. Он сосредоточен на возвращении к тренировкам.

    Такие вещи ему неподвластны. Сейчас ему нужно сосредоточиться на возвращении к игре, и он действительно этого хочет», – отметил Клеман.

    • Последний раз Головин выходил на поле 20 февраля против «Бордо» (1:1).
    • В сезоне Лиги 1 у россиянина 14 матчей, 2 гола, 2 результативных паса.

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    Источник: RMC Sport

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