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    Пессина: «Миранчук и Малиновский на днях обнялись. Футбол объединяет то, что человеческое безумие пытается разделить»

    Футболист «Аталанты» Маттео Пессина высказался об отношениях в команде Руслана Малиновского и Алексея Миранчука. Вражды между ними нет.

    «На днях они обнялись на базе. «Аталанта» их поддерживает и будет поддерживать.

    Футбол объединяет то, что человеческое безумие пытается разделить», – написал Пессина.

    • Миранчук накануне в матче с «Сампдорией» забил, ассистировал.
    • «Аталанта» разгромила «Сампдорию» (4:0) в 27-м туре Серии А.
    • Миранчук в Италии с 2020 года.

    Миранчук впервые за 1,5 года в «Аталанте» забил и ассистировал в одном матче

    Агент Миранчука: «Разговоров об отъезде Алексея из Италии нет. Надеюсь на объективность»

    Агент Миранчука: «Алексею нелегко, он все ощущает. На россиянах за рубежом лежит повышенная ответственность»

    Источник: инстаграм Маттео Пессины

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14782

      KLIM777 21 минуту назад

      А в Италии, в Болонье, сборище нацистов (хотя никогда такое слово не употребляю) убили двух дальнобойщиков из Беларуси. Убили дальнобойщики из Украины. В эти дни, нам всем надо сплотиться. Русских ненавидят везде, как и делали это ранее. Европа это не наши друзья и даже не партнеры. Это Западная крыса, которая вечно шлет нам ненависть. Украинские футболисты, как и деятели лживой музыкальной культуры шлют нам посыл смерти. А сами сидят заграницей и хер кто автомат взял.

      Крутим мы вас на кую! Вперед Россия!

      0
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      Рейтинг: +3335

      minaev23 1 час назад

      Миру-мир!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1375

      Parham 1 час назад

      ФИФА, УЕФА - ЭТО ОБЯСНИТЕ!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      pele1981 1 час назад

      Молодцы ребята! Политикам нужно у них поучиться!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2498

      petrucho-spb 2 часа назад

      Молодцы!Вот бы биатлонисты так же сфоткались.
      Войной занимаются

      5
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      Рейтинг: +5875

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Это война крупных бизнесов и амбиций. Желать войны... Желать смерти другому человеку за то, что он родился в роддоме, расположенном за условной границей того, что называется Родина, может только психически нездоровый примат.

      6
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      Рейтинг: +1840

      Олег1204 2 часа назад

      Я тоже за дружбу и мир. Так же за здравие всех людей независимо от их взглядов, ну и нашей армии победы.

      3
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      Рейтинг: +4672

      FENIX-SL 3 часа назад

      ну еще учитывая что его фамилию весь стадион скандировал
      то все действительно хорошо
      лишнее подтверждение того, что там люди больше настроены на дружбу и мир

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