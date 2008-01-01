Пессина: «Миранчук и Малиновский на днях обнялись. Футбол объединяет то, что человеческое безумие пытается разделить»

А в Италии, в Болонье, сборище нацистов (хотя никогда такое слово не употребляю) убили двух дальнобойщиков из Беларуси. Убили дальнобойщики из Украины. В эти дни, нам всем надо сплотиться. Русских ненавидят везде, как и делали это ранее. Европа это не наши друзья и даже не партнеры. Это Западная крыса, которая вечно шлет нам ненависть. Украинские футболисты, как и деятели лживой музыкальной культуры шлют нам посыл смерти. А сами сидят заграницей и хер кто автомат взял.
Крутим мы вас на кую! Вперед Россия!
Футболист «Аталанты» Маттео Пессина высказался об отношениях в команде Руслана Малиновского и Алексея Миранчука. Вражды между ними нет.
«На днях они обнялись на базе. «Аталанта» их поддерживает и будет поддерживать.
Футбол объединяет то, что человеческое безумие пытается разделить», – написал Пессина.
- Миранчук накануне в матче с «Сампдорией» забил, ассистировал.
- «Аталанта» разгромила «Сампдорию» (4:0) в 27-м туре Серии А.
- Миранчук в Италии с 2020 года.
Миранчук впервые за 1,5 года в «Аталанте» забил и ассистировал в одном матче
Агент Миранчука: «Разговоров об отъезде Алексея из Италии нет. Надеюсь на объективность»
Агент Миранчука: «Алексею нелегко, он все ощущает. На россиянах за рубежом лежит повышенная ответственность»