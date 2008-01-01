Пессина: «Миранчук и Малиновский на днях обнялись. Футбол объединяет то, что человеческое безумие пытается разделить»

Футболист «Аталанты» Маттео Пессина высказался об отношениях в команде Руслана Малиновского и Алексея Миранчука. Вражды между ними нет.

«На днях они обнялись на базе. «Аталанта» их поддерживает и будет поддерживать.

Футбол объединяет то, что человеческое безумие пытается разделить», – написал Пессина.

Миранчук накануне в матче с «Сампдорией» забил, ассистировал.

«Аталанта» разгромила «Сампдорию» (4:0) в 27-м туре Серии А.

Миранчук в Италии с 2020 года.

Миранчук впервые за 1,5 года в «Аталанте» забил и ассистировал в одном матче

Агент Миранчука: «Разговоров об отъезде Алексея из Италии нет. Надеюсь на объективность»

Агент Миранчука: «Алексею нелегко, он все ощущает. На россиянах за рубежом лежит повышенная ответственность»