Журналист Боярский: «В кулуарах говорят, что нужно быть готовыми доигрывать сезон РПЛ без легионеров. Настал ад для нашего спорта»

Спортивный журналист Александр Боярский допустил, что вскоре в РПЛ не останется легионеров. Он считает ситуацию критической.
«Нужно быть готовыми доигрывать чемпионат только российскими игроками и тренерами. Это касается всех.
Об этом говорят в кулуарах. Ад для российского спорта уже настал. Всех ждут большие перемены», – написал Боярский.
- УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
- ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.
Источник: телеграм-канал Александра Боярского