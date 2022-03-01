Журналист Боярский: «В кулуарах говорят, что нужно быть готовыми доигрывать сезон РПЛ без легионеров. Настал ад для нашего спорта»

Спортивный журналист Александр Боярский допустил, что вскоре в РПЛ не останется легионеров. Он считает ситуацию критической.

«Нужно быть готовыми доигрывать чемпионат только российскими игроками и тренерами. Это касается всех.

Об этом говорят в кулуарах. Ад для российского спорта уже настал. Всех ждут большие перемены», – написал Боярский.