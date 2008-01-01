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    Журналист Боярский: «В кулуарах говорят, что нужно быть готовыми доигрывать сезон РПЛ без легионеров. Настал ад для нашего спорта»

    Спортивный журналист Александр Боярский допустил, что вскоре в РПЛ не останется легионеров. Он считает ситуацию критической.

    «Нужно быть готовыми доигрывать чемпионат только российскими игроками и тренерами. Это касается всех.

    Об этом говорят в кулуарах. Ад для российского спорта уже настал. Всех ждут большие перемены», – написал Боярский.

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    Источник: телеграм-канал Александра Боярского

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +14444

      житель СПб 57 минут назад

      Это не ад - а радость! Толчок для развития российского футбола.

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      Рейтинг: +4253

      ySS 2 часа назад

      Сайту процитировать больше некого?
      Или так, для провокации?
      Ад у тех, кто сейчас смотрит смерти в лицо, а ни как не в спорте

      1
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      Рейтинг: +26499

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ Боярский кастрюлеголовый, футбол без легов, это меньшее из всех лишений, что может нас ждать, а если посчитать сколько у нас качественных европейцев ,то это вообще смех. Боремся с европейской пропагандой, а у нас свои под боком слюни развесили и тревогу из пальца сосут

      0
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      Рейтинг: +14162

      Cleaner 2 часа назад

      В российском футболе есть хорошие европейские легионеры??? Я так не замечал таких.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39

      Slava52 3 часа назад

      А с Латинской Америки и Африки - им то что до санкций. А европейских путных у нас и так мизер

      2
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      Рейтинг: +430

      Olymp2 3 часа назад

      посмотрим кто чего стоит на деле! Эх, фифе бы подъехать на украину...

      1
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      Рейтинг: +405

      ssspartak 3 часа назад

      Ад в политике и на фронте всем известных событий! В футболе то какой ад? Ну с финансовой стороны придется перестроиться...да без легионеров на какое то время утеряна зрелищность будет. Но это ж футбол, мяч такой же круглый для всех, у всех по 11 игроков на поле, у которых по две ноги..

      1
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      Рейтинг: +3235

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Нужно давно играть своими игроками, конечно для бомжей это катастрофа, это ад для них.

      1
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      Рейтинг: +14162

      Cleaner > Иван Петров 1986 2 часа назад

      В Зените есть легионеры из Евросоюза? Уедет шелупонь, нашему футболу только на пользу это пойдет.

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      Рейтинг: +13235

      Barmaleushka > Cleaner 50 минут назад

      Если Ловрен "эвакуируется" много слёз не будет .

      0
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      Рейтинг: +13235

      Barmaleushka > Иван Петров 1986 42 минуты назад

      Да ты что ! Южная Америка пока шлёт лесом пендостан , с их требованием вводить санкции против России . Так что бразильцы колумбиец никуда не денутся . Ловрен уедет - да и "х" с ним . ( я бы его в Ливер вернул ещё и с доплатой ).
      А теперь прикинь что будет представлять из себя свинарник без : Жиго , Промеса , Кофрие , Ларсона , Шамара , Мозеса ....

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      Рейтинг: +11

      шахта Заполярная 4 часа назад

      Если без легов, то пострадает больше всех зенит как финансово так и по спортивному.

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