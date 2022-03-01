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  • Журналист Боярский: «В кулуарах говорят, что нужно быть готовыми доигрывать сезон РПЛ без легионеров. Настал ад для нашего спорта»

Журналист Боярский: «В кулуарах говорят, что нужно быть готовыми доигрывать сезон РПЛ без легионеров. Настал ад для нашего спорта»

1 марта 2022, 13:42
8

Спортивный журналист Александр Боярский допустил, что вскоре в РПЛ не останется легионеров. Он считает ситуацию критической.

«Нужно быть готовыми доигрывать чемпионат только российскими игроками и тренерами. Это касается всех.

Об этом говорят в кулуарах. Ад для российского спорта уже настал. Всех ждут большие перемены», – написал Боярский.

  • УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
  • ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

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Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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шахта Заполярная
1646133188
Если без легов, то пострадает больше всех зенит как финансово так и по спортивному.
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Иван Петров 1986
1646133909
Нужно давно играть своими игроками, конечно для бомжей это катастрофа, это ад для них.
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ssspartak
1646136704
Ад в политике и на фронте всем известных событий! В футболе то какой ад? Ну с финансовой стороны придется перестроиться...да без легионеров на какое то время утеряна зрелищность будет. Но это ж футбол, мяч такой же круглый для всех, у всех по 11 игроков на поле, у которых по две ноги..
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Olymp2
1646137332
посмотрим кто чего стоит на деле! Эх, фифе бы подъехать на украину...
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Slava52
1646138364
А с Латинской Америки и Африки - им то что до санкций. А европейских путных у нас и так мизер
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Боцман59rus
1646139983
_ Боярский кастрюлеголовый, футбол без легов, это меньшее из всех лишений, что может нас ждать, а если посчитать сколько у нас качественных европейцев ,то это вообще смех. Боремся с европейской пропагандой, а у нас свои под боком слюни развесили и тревогу из пальца сосут
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ySS
1646142005
Сайту процитировать больше некого? Или так, для провокации? Ад у тех, кто сейчас смотрит смерти в лицо, а ни как не в спорте
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житель СПб
1646146088
Это не ад - а радость! Толчок для развития российского футбола.
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