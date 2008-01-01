Журналист Боярский: «В кулуарах говорят, что нужно быть готовыми доигрывать сезон РПЛ без легионеров. Настал ад для нашего спорта»

Спортивный журналист Александр Боярский допустил, что вскоре в РПЛ не останется легионеров. Он считает ситуацию критической.

«Нужно быть готовыми доигрывать чемпионат только российскими игроками и тренерами. Это касается всех.

Об этом говорят в кулуарах. Ад для российского спорта уже настал. Всех ждут большие перемены», – написал Боярский.

Россия на прошлой неделе начала спецоперацию на Украине.

УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную и клубы от международных турниров.

Украинец Кулаков покинет «Урал» после семи лет в команде («РБ Спорт»)

Журналист Егоров: «Время для футбола тяжелое, нас отовсюду выгнали, но это не навсегда, нельзя унывать»

Экс-агент Абрамов: «Наш футбол ждет возвращение в 80-е, когда были великолепные игроки и тренеры. Надо засучить рукава и работать»