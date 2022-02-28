Конте: «Война не является ответом. Обсуждать ее в 2022 году – невероятно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что в современной Европе не должно быть войн.

«Очень печальная ситуация. Сейчас 2022 год, и то, что мы обсуждаем возможность войны, просто невероятно. В то же время глупо, глупо даже думать о таком.

Нам нужен мир, а не гибель людей. Война точно не является ответом на что бы то ни было. Весь мир должен действовать сообща, быть солидарным против глупости людей», – сказал Конте.

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