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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Главные новости дня. Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований, ФИФА предложили аннулировать контракты легионеров в РПЛ

1 марта 2022, 01:02
11

«Шальке» и УЕФА расторгли контракт с «Газпромом»

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Клубы РПЛ по инициативе Федуна зафиксируют евро по курсу 90 рублей. Также они обсудили вариант, при котором в этом сезоне никто не вылетит в ФНЛ

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Источник: «Бомбардир»
Комментарии (11)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1646102931
Теперь все иностранцы покинут российские клубы.
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Ru677
1646108057
Наконец показали свое истинное мурло эти европейские гниды, хоть кого то отстранили когда сша и нато оккупировали ирак и афганистан 20 лет. Уже не знают что придумать от своей бессильной злобы , а где же ваши хваленные ценности, где толерантность, где свобода мнений и прочая чушь . Чуть что не поихнему эти двуличные анусы сразу банят, и отыгрываются на ни вчем не повинных спортсменах
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Freyd
1646119522
Полностью За!
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Plyash
1646119596
Что за чушь?Какая-то сраная и коррумпированная фифа будет диктовать спортсменам,где им работать и жить? Что,весь мир сошёл с ума? Эти тупые америкосы уже отупили весь мир.
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