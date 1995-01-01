Главные новости дня. Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований, ФИФА предложили аннулировать контракты легионеров в РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      Ru677 38 секунд назад

      Наконец показали свое истинное мурло эти европейские гниды, хоть кого то отстранили когда сша и нато оккупировали ирак и афганистан 20 лет. Уже не знают что придумать от своей бессильной злобы , а где же ваши хваленные ценности, где толерантность, где свобода мнений и прочая чушь . Чуть что не поихнему эти двуличные анусы сразу банят, и отыгрываются на ни вчем не повинных спортсменах

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      Рейтинг: +902

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

      Теперь все иностранцы покинут российские клубы.

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      Рейтинг: +6272

      sochi-2013 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 29 минут назад

      НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО.

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