Главные новости дня. Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований, ФИФА предложили аннулировать контракты легионеров в РПЛ

«Шальке» и УЕФА расторгли контракт с «Газпромом»

44-летний Буффон продлил контракт с «Пармой» до 2024 года

Клубы РПЛ по инициативе Федуна зафиксируют евро по курсу 90 рублей. Также они обсудили вариант, при котором в этом сезоне никто не вылетит в ФНЛ

Воронин и Ордец покинули Россию («Матч ТВ»)

РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Рубином» благодаря голу Сергеева на 92-й минуте

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований

РФС – об отстранении российских клубов и сборных: «Дискриминационное решение. Оставляем за собой право оспаривать его»

«Спартак»: «Усилия команды в Лиги Европы перечеркнуты по причинам, максимально далеким от спорта»

FIFPro призвала ФИФА аннулировать контракты легионеров в РПЛ

Серия А. «Аталанта» разгромила «Сампдорию», у Миранчука гол и ассист