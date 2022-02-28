Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!

    Малком и Клаудиньо не покинут «Зенит» из-за ситуации на Украине

    Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, заявил, что бразильцы не покинут клуб из Петербурга из-за ситуации на Украине.

    «Будут ли Малком и Клаудиньо расторгать контракты из-за политической ситуации? Нет, они останутся в России», — заявил Гарсия.

    • В четверг утром Россия начала военную операцию на Украине.
    • В этом сезоне Клаудиньо забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.
    • У Малкома 3 гола и 6 ассистов в 14 матчах.

    Сергеев – о дебютном голе за «Зенит»: «Оказался в нужное время в нужном месте. Получилось эффектно»

    Семак: «Ракицкий попросил два выходных, у Тимощука заболело горло»

    Семак – об отстранении российских клубов и сборных: «Спорт не имеет никакого отношения к политике»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94444
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68889
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11