Малком и Клаудиньо не покинут «Зенит» из-за ситуации на Украине

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, заявил, что бразильцы не покинут клуб из Петербурга из-за ситуации на Украине.

«Будут ли Малком и Клаудиньо расторгать контракты из-за политической ситуации? Нет, они останутся в России», — заявил Гарсия.

В четверг утром Россия начала военную операцию на Украине.

В этом сезоне Клаудиньо забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 12 матчах РПЛ.

У Малкома 3 гола и 6 ассистов в 14 матчах.

Сергеев – о дебютном голе за «Зенит»: «Оказался в нужное время в нужном месте. Получилось эффектно»

Семак: «Ракицкий попросил два выходных, у Тимощука заболело горло»

Семак – об отстранении российских клубов и сборных: «Спорт не имеет никакого отношения к политике»