Легионеры «Шахтера и «Динамо» покинули Украину. Они эвакуированы в Румынию

Легионеры «Шахтера» и киевского «Динамо» вместе с семьями покинули Украину.

«Бразильские футболисты «Шахтера» вместе с семьями покинули Украину. Накануне игроки и их близкие выехали из Киева в сторону пересеченной сегодня границы.

В настоящее время они находятся на территории Румынии. Также вместе с «горняками» из страны выехали легионеры киевского «Динамо», – говорится в сообщении «Шахтера».

Всего из Украины в Румынию выехали 42 человека – игроки и члены их семей. Страну также покинул тренерский штаб «Шахтера» во главе с итальянцем Роберто Де Дзерби.

В четверг утром Россия начала военную операцию на Украине.

УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.

«Шахтер» лидирует в чемпионате, «Динамо» – 2-й.

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