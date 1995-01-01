Легионеры «Шахтера и «Динамо» покинули Украину. Они эвакуированы в Румынию

Легионеры «Шахтера» и киевского «Динамо» вместе с семьями покинули Украину.
«Бразильские футболисты «Шахтера» вместе с семьями покинули Украину. Накануне игроки и их близкие выехали из Киева в сторону пересеченной сегодня границы.
В настоящее время они находятся на территории Румынии. Также вместе с «горняками» из страны выехали легионеры киевского «Динамо», – говорится в сообщении «Шахтера».
Всего из Украины в Румынию выехали 42 человека – игроки и члены их семей. Страну также покинул тренерский штаб «Шахтера» во главе с итальянцем Роберто Де Дзерби.
- В четверг утром Россия начала военную операцию на Украине.
- УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
- «Шахтер» лидирует в чемпионате, «Динамо» – 2-й.
Тренер «Шахтера» Де Дзерби покинул Украину на поезде (Tuttomercatoweb)
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