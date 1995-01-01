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    Легионеры «Шахтера и «Динамо» покинули Украину. Они эвакуированы в Румынию

    Легионеры «Шахтера» и киевского «Динамо» вместе с семьями покинули Украину.

    «Бразильские футболисты «Шахтера» вместе с семьями покинули Украину. Накануне игроки и их близкие выехали из Киева в сторону пересеченной сегодня границы.

    В настоящее время они находятся на территории Румынии. Также вместе с «горняками» из страны выехали легионеры киевского «Динамо», – говорится в сообщении «Шахтера».

    Всего из Украины в Румынию выехали 42 человека – игроки и члены их семей. Страну также покинул тренерский штаб «Шахтера» во главе с итальянцем Роберто Де Дзерби.

    • В четверг утром Россия начала военную операцию на Украине.
    • УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
    • «Шахтер» лидирует в чемпионате, «Динамо» – 2-й.

    Тренер «Шахтера» Де Дзерби покинул Украину на поезде (Tuttomercatoweb)

    Владелец «Стяуа» отправил клубный автобус на границу с Украиной. Он готов разместить беженцев в отеле команды

    Де Дзерби не покинет Украину, пока не будут эвакуированы все легионеры «Шахтера»

    Источник: инстаграм «Шахтера»

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