Ирландия отказалась играть с Россией на любом уровне

Федерация футбола Ирландии (FAI) выступила с заявлением по ситуации на Украине.

«FAI выразила полную и безоговорочную поддержку Украинской ассоциации футбола и подтвердила, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления.

В знак солидарности «Авива-Стэдиум» [в Дублине] сегодня в 19:00 подсветят в цветах украинского флага», – говорится в заявлении FAI.

Ранее о бойкоте матчей с России объявили Швейцария, Норвегия, Уэльс, Польша, Швеция и Чехия.

24 марта Россия должна сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.

Из-за ситуации на Украине матч уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.

Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.

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