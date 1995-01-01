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    Ирландия отказалась играть с Россией на любом уровне

    Федерация футбола Ирландии (FAI) выступила с заявлением по ситуации на Украине.

    «FAI выразила полную и безоговорочную поддержку Украинской ассоциации футбола и подтвердила, что ни одна ирландская команда не будет играть против России на любом уровне до дальнейшего уведомления.

    В знак солидарности «Авива-Стэдиум» [в Дублине] сегодня в 19:00 подсветят в цветах украинского флага», – говорится в заявлении FAI.

    Ранее о бойкоте матчей с России объявили Швейцария, Норвегия, Уэльс, Польша, Швеция и Чехия.

    • 24 марта Россия должна сыграть с Польшей в стыках отбора ЧМ-2022.
    • Из-за ситуации на Украине матч уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
    • Российскую команду уже лишили названия, национального флага и гимна.

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    Карпин – об отстранении сборной России: «Надеюсь, санкции побыстрее отменят. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

    РФС – об отстранении российских клубов и сборных: «Дискриминационное решение. Оставляем за собой право оспаривать его»

    ⚡ Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований

    Источник: твиттер FAI

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии26
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      Рейтинг: +2938

      Бухбух 4 часа назад

      На очереди - Шотландия и Сев.Ирландия.

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      Рейтинг: +490

      Demgel 5 часов назад

      Территория нашей страны......вот первое что не дает им покоя)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      стоп кран 5 часов назад

      Россия изгой.
      Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что после начала военного вторжения России необходимо предложить Украине "особый путь интеграции в Евросоюз"« В четверг утром мы проснулись в новом мире… Они борются за себя, они борются за нас — они борются за свободу… Мы должны понимать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени сомневаться в этом», — заявил Хегер.
      Глава правительства считает, что нужно предложить новый путь « для страны, которая прошла войну и хочет стать частью Европы».
      « Мы должны помочь им встать на ноги, и мы должны придумать новые инструменты. Мы должны открыто говорить обо всем, что остановит Путина»,
      Спасибо пукину. Помог Украине с Евросоюзом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      Demgel > стоп кран 5 часов назад

      Про Донбасс что не писал недалекий!?!?УЕФА почему 8 лет не исключала Украину с турниров!?!?Крикун ты товарищ(

      3
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      Рейтинг: +60

      Чоткар Патыр > стоп кран 5 часов назад

      х...ль ты тогда делаешь в стране-изгое? Вали отсюда!

      3
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      Рейтинг: +95

      Elektronua > Demgel 5 часов назад

      а что он должен быть написать?
      Донбасс и Крым - это Украина.
      До "освобождения" россиянами везде был мир

      0
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      Рейтинг: +2642

      Радио1000шумеров > Elektronua 4 часа назад

      Брешешь, псина ссано-блакитная, на майдане окраинцы вовсю пытали и убивали крымских беркутовцев.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      Elektronua > Радио1000шумеров 3 часа назад

      даже если бы это было так , то какое твоё дело? Мы сами разберемся

      0
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      Рейтинг: +4897

      TOMSON > Elektronua 2 часа назад

      Про дом профсоюзов нам тоже не должно быть дело?

      1
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      Рейтинг: +60

      Чоткар Патыр 5 часов назад

      спорт вне политики - уже давно неактуальная х...ня

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      Рейтинг: +95

      Elektronua > Чоткар Патыр 3 часа назад

      ага, теперь актуальная ***** - Россия без международного спорта

      0
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      Рейтинг: +4897

      TOMSON 5 часов назад

      Заметили, что все только «советом» помогают. Оружие там дать, санкции, помоями подобными облить, но ни о какой военной помощи и речи не идёт. Кидалого в чистом виде

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      Рейтинг: +355

      pele1981 5 часов назад

      А не пойти ли им туда, куда их еще отправил Вадим Евсеев)))

      3
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      Рейтинг: +13436

      Dominator777 6 часов назад

      Тут и комментировать нечего: итак ясно, что пропиндосовские и англо-саксонские шавки будут лаять на медведя, пока хозяин не прикажет замолчать, либо медведь им башку лапой не снесет.

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      Рейтинг: +21335

      JTherry 6 часов назад

      встаньте на колени перед хохлами, как перед не.г.рами - BUM...

      3
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      Рейтинг: +59482

      portero 6 часов назад

      пусть на вас нагличане еще попрессуют!!!

      0
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      Рейтинг: +289

      Конопляных дел мастер 6 часов назад

      А что по этому поводу говорят в Северной Ирландии. Мы помним как в Ольстере и в частности в Белфасте громили англичан за свою независимость.

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