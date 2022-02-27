FA: «В знак солидарности с Украиной Англия не будет играть с Россией»

За то боролись... Всё правильно. Может на верху думать будут лучше.
Матчей между сборными России и Англии в ближайшее время не будет. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Англии (FA).
«В знак солидарности с Украиной мы не будем играть со сборными России в ближайшем будущем. Это касается любых уровней и возрастов», – сказано в заявлении.
- Это реакция на российскую спецоперацию на Украине.
- ФИФА лишила сборную России флага и гимна.
- УЕФА планирует отстранить сборную и клубы из России от своих турниров.
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