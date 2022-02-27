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    FA: «В знак солидарности с Украиной Англия не будет играть с Россией»

    Матчей между сборными России и Англии в ближайшее время не будет. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Англии (FA).

    «В знак солидарности с Украиной мы не будем играть со сборными России в ближайшем будущем. Это касается любых уровней и возрастов», – сказано в заявлении.

    • Это реакция на российскую спецоперацию на Украине.
    • ФИФА лишила сборную России флага и гимна.
    • УЕФА планирует отстранить сборную и клубы из России от своих турниров.

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    Источник: твиттер FA

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    27.02.2022 23:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +193

      Масоха 3 часа назад

      За то боролись... Всё правильно. Может на верху думать будут лучше.

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      Рейтинг: +1312

      стоп кран 3 часа назад

      Вот это правильно.Руки прочь от Украины !

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