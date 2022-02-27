«Барселона» и «Атлетик» сфотографировались с баннером «Stop war»

Футболисты «Барселоны» и «Атлетика» провели акцию перед матчем 26-го тура чемпионата Испании. Они сфотографировались с баннером, на котором написано «Stop war».

Вероятно, это реакция на российскую спецоперацию на Украине.

«Барселона» открыла счет на 37-й минуте.

Каталонцы в случае победы поднимутся на 4-е место.

«Атлетик» идет 8-м.

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