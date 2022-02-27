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    «Барселона» и «Атлетик» сфотографировались с баннером «Stop war»

    Футболисты «Барселоны» и «Атлетика» провели акцию перед матчем 26-го тура чемпионата Испании. Они сфотографировались с баннером, на котором написано «Stop war».

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    Источник: твиттер «Атлетика»

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    27.02.2022 23:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +314

      Lipatoff 3 часа назад

      Ну и ладно... там Барса щпекает Атлетик... Где ты Супепавлюченко-чмошник?))) В Хави сомневался?))На обкакайся Барса нахлабучивает уже который матч))

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