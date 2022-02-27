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    Бекхэм: «Ситуация на Украине разрушительна и ужасна. Сердце разрывается»

    Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о ситуации на Украине. Ему жалко детей.

    «Ситуация на Украине разрушительна и ужасна для ее народа. Как и у любого родителя, у меня разрывается сердце, когда я вижу, как это влияет на невинных детей, которые сейчас живут в зоне спецоперации», – написал Бекхэм.

    • Британец сейчас владеет американским «Интером».
    • Бекхэм выигрывал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
    • За сборную Англии Бекхэм играл с 1996 по 2009 год.

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    Источник: инстаграм Дэвида Бекхэма

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    27.02.2022 21:41
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