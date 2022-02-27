Бекхэм: «Ситуация на Украине разрушительна и ужасна. Сердце разрывается»

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о ситуации на Украине. Ему жалко детей.

«Ситуация на Украине разрушительна и ужасна для ее народа. Как и у любого родителя, у меня разрывается сердце, когда я вижу, как это влияет на невинных детей, которые сейчас живут в зоне спецоперации», – написал Бекхэм.

Британец сейчас владеет американским «Интером».

Бекхэм выигрывал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

За сборную Англии Бекхэм играл с 1996 по 2009 год.

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