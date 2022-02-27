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    Модрич: «Мы должны прекратить безумие, влекущее гибель людей»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич оставил пост в твиттере. Он призвал к мирному решению вопросов.

    «Я рос во время войны и никому такого не пожелаю. Мы должны прекратить безумие, влекущие гибель невиновных людей. Мы хотим жить в мире», – написал Модрич.

    • 36-летний хорват стоит 10 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры у него 19 матчей, гол, 4 результативных паса.
    • Модрич 4 раза брал Лигу чемпионов.

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    Источник: твиттер Луки Модрича

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    27.02.2022 20:39
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