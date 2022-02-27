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    Владелец «Стяуа» отправил клубный автобус на границу с Украиной. Он готов разместить беженцев в отеле команды

    Владелец румынского клуба «Стяуа» Джиджи Бекали помогает украинским беженцам. Он отправил автобус первой команды на границу с Украиной.

    Бекали планирует разместить беженцев в клубном отеле в Бухаресте.

    • «Стяуа» идет на 2-м месте в чемпионате Румынии.
    • На Украине введено военное положение после начала российской спецоперации.
    • УПЛ приостановлена.

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    Источник: твиттер Эмануэля Рошу

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    27.02.2022 19:43
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