Владелец «Стяуа» отправил клубный автобус на границу с Украиной. Он готов разместить беженцев в отеле команды

Владелец румынского клуба «Стяуа» Джиджи Бекали помогает украинским беженцам. Он отправил автобус первой команды на границу с Украиной.
Бекали планирует разместить беженцев в клубном отеле в Бухаресте.
- «Стяуа» идет на 2-м месте в чемпионате Румынии.
- На Украине введено военное положение после начала российской спецоперации.
- УПЛ приостановлена.
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