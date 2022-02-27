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    Юран: «Политические обстоятельства? Оставим этот вопрос на потом»

    Главный тренер «Химок» Сергей Юран не стал говорить на нефутбольную тему после матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3). Возможно, он выскажется позже.

    – Было тяжело готовить команду к матчу с «Динамo», учитывая последние политические обстоятельства?

    – Не было времени. Не хотел бы комментировать, потому что я весь был загружен подготовкой к игре. Не могу ничего по этому поводу сказать. Оставим этот вопрос, может быть, на потом.

    • Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России.
    • Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Это реакция на спецоперацию России на Украине.

    Юран – после разгрома от «Динамо»: «Доволен увиденным, ожидал худшего»

    Юран – о сыне в заявке на игру с «Динамо»: «Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему»

    Сын Юрана попал в заявку на первый матч тренера в «Химках»

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    27.02.2022 17:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8910

      САДЫЧОК 9 часов назад

      Только кретин , может не обратить внимание !

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