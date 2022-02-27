Юран: «Политические обстоятельства? Оставим этот вопрос на потом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран не стал говорить на нефутбольную тему после матча 19-го тура РПЛ против «Динамо» (0:3). Возможно, он выскажется позже.

– Было тяжело готовить команду к матчу с «Динамo», учитывая последние политические обстоятельства?

– Не было времени. Не хотел бы комментировать, потому что я весь был загружен подготовкой к игре. Не могу ничего по этому поводу сказать. Оставим этот вопрос, может быть, на потом.

Российские клубы по решению УЕФА, принятому на этой неделе, не могут играть в России.

Также УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Это реакция на спецоперацию России на Украине.

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