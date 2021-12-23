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    Тухель: «С радостью проиграл бы финал Кубка лиги, если это остановит спецоперацию на Украине. Мы страдаем»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» затронул ситуацию на Украине. Там идет «специальная военная операция» России.

    «Уместно ли в полном объеме участвовать в матче, праздновать? Я это чувствую.

    Я с радостью проиграл бы матч, если бы это помогло [остановить спецоперацию]. Внезапно в Европе случилась ужасная ситуация. Мы страдаем вместе со всеми», – сказал немец.

    • Матч начнется в 19:30 по Москве.
    • Спецоперация России продолжается несколько дней.
    • УЕФА ее осудил.

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    Источник: The Sun

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