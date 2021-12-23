Тухель: «С радостью проиграл бы финал Кубка лиги, если это остановит спецоперацию на Украине. Мы страдаем»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии финала Кубка английской лиги против «Ливерпуля» затронул ситуацию на Украине. Там идет «специальная военная операция» России.
«Уместно ли в полном объеме участвовать в матче, праздновать? Я это чувствую.
Я с радостью проиграл бы матч, если бы это помогло [остановить спецоперацию]. Внезапно в Европе случилась ужасная ситуация. Мы страдаем вместе со всеми», – сказал немец.
- Матч начнется в 19:30 по Москве.
- Спецоперация России продолжается несколько дней.
- УЕФА ее осудил.
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