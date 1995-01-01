Де Дзерби не покинет Украину, пока не будут эвакуированы все легионеры «Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби продолжает оставаться на Украине. Он покинет ее только тогда, когда все легионеры команды будут эвакуированы.
Несколько иностранцев «Шахтера» уже покинули Украину.
- У Де Дзерби была возможность покинуть страну до начала российской спецоперации, но он отказался.
- УПЛ приостановлена из-за военного положения в стране.
- «Шахтер» лидирует в чемпионате.
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