Член исполкома РФС Анохин: «Надеюсь, мы останемся в футбольной семье»

Сергей Анохин, член исполкома РФС, прокомментировал ограничения в адрес российского футбола от УЕФА. Он надеется, что Россия останется в футбольной семье.

– Как думаете, РФС забанят из-за нынешней политический ситуации?

– Этот вопрос очень животрепещущий и сложный. Очень надеюсь на благоразумие ФИФА и УЕФА. Надеюсь, что мы останемся в футбольной семье.

– Вы надевали футболку с Владимиром Путиным в 2014 году. Ваша позиция изменилась?

– Нет. В 2018-м я надевал футболку и с Мутко.

– Готовы сейчас надеть футболку с Путиным?

– Конечно. А нужно? Важно же не надеть футболку, а что-то делать для того, чтобы был мир и мы играли в футбол.