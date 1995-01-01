Крыховяк – об отказе сборной Польши играть с Россией: «Непростое решение, но есть более важные вещи, чем футбол»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк поддержал отказ сборной Польши проводить стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 против России.

«Мы, футболисты польской сборной, приняли решение, что не будем играть с Россией в стыковых матчах.

Это непростое решение, но в жизни есть более важные вещи, чем футбол.

Мыслями мы с украинским народом и нашим другом Томашем Кедзерой, который вместе с семьей до сих пор находится в Киеве», – написал Крыховяк в инстаграме.

Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.

Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.

Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

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