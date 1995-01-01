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    Крыховяк – об отказе сборной Польши играть с Россией: «Непростое решение, но есть более важные вещи, чем футбол»

    Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк поддержал отказ сборной Польши проводить стыковой матч отборочного турнира ЧМ-2022 против России.

    «Мы, футболисты польской сборной, приняли решение, что не будем играть с Россией в стыковых матчах.

    Это непростое решение, но в жизни есть более важные вещи, чем футбол.

    Мыслями мы с украинским народом и нашим другом Томашем Кедзерой, который вместе с семьей до сих пор находится в Киеве», – написал Крыховяк в инстаграме.

    • Матч Россия – Польша запланирован на 24 марта.
    • Игру уже перенесли из Москвы на нейтральное поле.
    • Решение принято в связи с проведением российской спецоперации в Донбассе.

    АПЛ. Кэш принес «Астон Вилле» победу над «Брайтоном». Он соперник России по стыкам за ЧМ-2022

    Вице-президент РФС Соловьев: «Официального отказа Польши играть стыковой матч с нами нет»

    Глава «Химок», член исполкома РФС Анохин: «Польша просто испугалась с нами играть. Все боятся Россию – и даже польские футболисты»

    Источник: инстаграм Гжегожа Крыховяка

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +359

      zaichkin777@gmail.com 2 часа назад

      Кто не с нами, тот против нас.

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      Рейтинг: +1212

      VikNMar 6 часов назад

      Так вали в свою " ляхию " , только что ты там " заробишь " , жене на трусы не хватит .

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      Рейтинг: +118

      vadikrew 7 часов назад

      Против России не играем, а в России - пожалуйста?! В одностороннем порядке разорвали контракты, выплатили неустойку и вперёд за родину, за хитлера.. мудачьё продажное

      2
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      Рейтинг: +665

      dragoon000320 > vadikrew 6 часов назад

      единственный Гитлер сейчас это путлер, стыдно что этот выродок гражданин России

      3
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      Рейтинг: +30

      Иностранный агент > vadikrew 6 часов назад

      И кто будет играть в наших гамно командах? кокорин с мамаевым? не гунди, мы нуждаемся в таких футболистах

      0
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      Рейтинг: +118

      vadikrew > Иностранный агент 5 часов назад

      Ты и твоя семья нуждается в таких футболистах или кто? Ну и следом на твой ответ - те же самые люди, НУЖДАЮЩИЕСЯ в таких футболистах, не нуждаются в стыковых матчах к ЧМ? Ваще посрать на таких людей, а футболист он или нет роли не играет. Весь мир нуждается в порядочных людях, в солидарности и справедливости. Чтобы одну жизнь не ставили выше другой и не вели "политику двойных стандартов". А если эти твари божьи не хотят в красно-белой форме играть против условного Баринова, но через неделю-две не смутится играть против него же в черно-зеленой форме, то грош цена такому заявлению. Не хочешь играть с этой страной, не играй в этой стране, не живи в этой стране.

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      Рейтинг: +102

      papa09 > dragoon000320 5 часов назад

      сам ты выродок

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      Рейтинг: +407

      чаппай > vadikrew 5 часов назад

      Думаю, что скоро у легов будет возможность разорвать контракт в одностороннем порядке и уехать. Не всё сразу.

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      Рейтинг: +118

      vadikrew > dragoon000320 44 минуты назад

      А чем тебе стыдно? А если б твои родные жили в донбасе и их 8 лет бомбили, ты б тоже стыдился этого?

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