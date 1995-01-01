⚽ РПЛ. «Спартак» проиграл ЦСКА, «Химки» – «Динамо»

Как заявили свинки, они довольны игрой с ЦСКА. Их всё устраивает. Во как!!
Вчера, 26 февраля, после зимней паузы возобновился чемпионат России.
В субботу в 19-м туре РПЛ прошли четыре матча: «Нижний Новгород» – «Урал» (1:0), «Химки» – «Динамо» (0:3), «Сочи» – «Арсенал» (2:0) и «Спартак» – ЦСКА (0:2).
Россия. РПЛ. 19-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)
Перенесен на неопределенный срок
Краснодар – Локомотив (Москва)
Перенесен на неопределенный срок
27 февраля, 19:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань)
28 февраля, 19:00 мск
Нижний Новгород – Урал – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Калинский, 78 (с пенальти).
Удаления: нет – Колесниченко, 56; Гогличидзе, 77.
Химки – Динамо (Москва) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Шиманьски, 84; 0:3 – Фомин, 89.
Удаления: Дагерсталь, 45; Лоуренс, 66 – Евгеньев, 51.
Сочи – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Ангбан, 50; 2:0 – Юсупов, 77 (с пенальти).
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Язиджи, 49; 0:2 – Зайнутдинов, 79.
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