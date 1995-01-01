Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    ⚽ РПЛ. «Спартак» примет ЦСКА, «Динамо» сыграет с «Химками», «Сочи» встретится с «Арсеналом»

    Сегодня, 26 февраля, после зимней паузы возобновляется чемпионат России.

    В субботу в 19-м туре РПЛ пройдут четыре матча: «Нижний Новгород» – «Урал», «Химки» – «Динамо», «Сочи» – «Арсенал» и «Спартак» – ЦСКА.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Нижний Новгород – Урал (Екатеринбург)

    26 февраля, 14:00 мск

    Химки – Динамо (Москва)

    26 февраля, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Арсенал (Тула)

    26 февраля, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)

    26 февраля, 19:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)

    Перенесен на неопределенный срок

    Краснодар – Локомотив (Москва)

    Перенесен на неопределенный срок

    Ахмат (Грозный) – Уфа

    27 февраля, 19:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань)

    28 февраля, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Чернов: «Спартаковские фанаты поначалу не особо были довольны моим приходом, но своей игрой я хочу доказать обратное»

    «Спартак» впервые в российской истории всухую проиграл ЦСКА оба матча сезона

    Ваноли – после поражения от ЦСКА: «Спартак» на правильном пути»

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:23
    Комментарии3
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94410
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68865
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru