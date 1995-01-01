⚽ РПЛ. «Спартак» примет ЦСКА, «Динамо» сыграет с «Химками», «Сочи» встретится с «Арсеналом»

Как-то не радостно на душе...............
Сегодня, 26 февраля, после зимней паузы возобновляется чемпионат России.
В субботу в 19-м туре РПЛ пройдут четыре матча: «Нижний Новгород» – «Урал», «Химки» – «Динамо», «Сочи» – «Арсенал» и «Спартак» – ЦСКА.
Россия. РПЛ. 19-й тур
Нижний Новгород – Урал (Екатеринбург)
26 февраля, 14:00 мск
26 февраля, 14:00 мск
26 февраля, 16:30 мск
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)
26 февраля, 19:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)
Перенесен на неопределенный срок
Краснодар – Локомотив (Москва)
Перенесен на неопределенный срок
27 февраля, 19:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань)
28 февраля, 19:00 мск
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