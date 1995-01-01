Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    ⚽ РПЛ. «Ахмат» победил «Уфу», «Зенит» примет «Рубин»

    Вчера, 27 февраля, 19-й тур РПЛ продолжился одним матчем. «Ахмат» победил «Уфу» (2:1).

    В туре остался один матч – «Зенит» примет «Рубин». Встреча начнется сегодня, 28 февраля, в 19:00 по Москве.

    Россия. РПЛ. 19-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань)

    28 февраля, 19:00 мск

    Нижний Новгород – Урал – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Калинский, 78 (с пенальти).

    Удаления: нет – Колесниченко, 56; Гогличидзе, 77.

    Химки – Динамо (Москва) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Шиманьски, 84; 0:3 – Фомин, 89.

    Удаления: Дагерсталь, 45; Лоуренс, 66 – Евгеньев, 51.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ангбан, 50; 2:0 – Юсупов, 77 (с пенальти).

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Язиджи, 49; 0:2 – Зайнутдинов, 79.

    Ахмат (Грозный) – Уфа – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Журавлев, 45+1; 1:1 – Коновалов, 50 (с пенальти); 2:1 – Трошечкин, 85.

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)

    Перенесен на неопределенный срок

    Краснодар – Локомотив (Москва)

    Перенесен на неопределенный срок

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Депутат Свищев – о нейтральном статусе сборной России: «Решение ФИФА обусловлено политикой и большими бабками»

    Кавазашвили: «РФС должен срочно опротестовывать решение ФИФА в CAS. Против России совершена политическая провокация»

    Сегодня состоится экстренное собрание РПЛ (Сергей Ильев)

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:53
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6599

      mamba9090909 17 часов назад

      Как заявили свинки, они довольны игрой с ЦСКА. Их всё устраивает. Во как!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13828

      ilichkadr 26 февраля, 13:06

      Как-то не радостно на душе...............

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6700

      vladik12 > ilichkadr 26 февраля, 13:46

      Наоборот, надо радоваться! Наш футбол вернулся!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      Лягушка Попрыгушка > vladik12 26 февраля, 14:27

      Ага! Ширь пырь смотреть)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94419
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68881
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11