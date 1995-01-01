⚽ РПЛ. «Ахмат» победил «Уфу», «Зенит» примет «Рубин»

Вчера, 27 февраля, 19-й тур РПЛ продолжился одним матчем. «Ахмат» победил «Уфу» (2:1).

В туре остался один матч – «Зенит» примет «Рубин». Встреча начнется сегодня, 28 февраля, в 19:00 по Москве.

Россия. РПЛ. 19-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань)

28 февраля, 19:00 мск

Нижний Новгород – Урал – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Калинский, 78 (с пенальти).

Удаления: нет – Колесниченко, 56; Гогличидзе, 77.

Химки – Динамо (Москва) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Смолов, 35; 0:2 – Шиманьски, 84; 0:3 – Фомин, 89.

Удаления: Дагерсталь, 45; Лоуренс, 66 – Евгеньев, 51.

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Сочи – Арсенал (Тула) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ангбан, 50; 2:0 – Юсупов, 77 (с пенальти).

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Язиджи, 49; 0:2 – Зайнутдинов, 79.

Ахмат (Грозный) – Уфа – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Журавлев, 45+1; 1:1 – Коновалов, 50 (с пенальти); 2:1 – Трошечкин, 85.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара)

Перенесен на неопределенный срок

Краснодар – Локомотив (Москва)

Перенесен на неопределенный срок

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