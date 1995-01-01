Роналду: «Молюсь за мир во всем мире»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду призвал к миру.
«Мы должны сделать мир лучше ради наших детей. Молюсь за мир во всем мире», – написал португалец в сторис инстаграма.
- В четверг утром Россия начала спецоперацию в Донбассе.
- После этого «МЮ» прекратил сотрудничество с «Аэрофлотом».
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Роналду в 2022 году: 10 матчей, 1 результативное действие
Роналду – лидер сезона АПЛ по офсайдам
Роналду: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть статистика, годами говорящая сама за себя»