Роналду: «Молюсь за мир во всем мире»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду призвал к миру.

«Мы должны сделать мир лучше ради наших детей. Молюсь за мир во всем мире», – написал португалец в сторис инстаграма.

В четверг утром Россия начала спецоперацию в Донбассе.

После этого «МЮ» прекратил сотрудничество с «Аэрофлотом».

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ

Роналду в 2022 году: 10 матчей, 1 результативное действие

Роналду – лидер сезона АПЛ по офсайдам

Роналду: «Не нужно напоминать, что я очень хорош. Есть статистика, годами говорящая сама за себя»