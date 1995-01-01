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    Мартовский турнир клубов РПЛ в Краснодаре отменен («РБ Спорт»)

    Турнир клубов РПЛ, запланированный на ближайший перерыв на игры сборных, не состоится.

    Сообщалось о планах провести матчи в Краснодаре, однако в итоге от идеи пришлось отказаться.

    Возможная причина отмены турнира – большое количество желающих участников.

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    Источник: «РБ Спорт»

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