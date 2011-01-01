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    Главные новости дня. УЕФА обязал российские клубы и сборную играть на нейтральных полях; финал ЛЧ перенесен из Петербурга в Париж

    Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

    Официально: УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж.

    УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях.

    Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола.

    «Спартак» сыграет с «Лейпцигом» Тедеско в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Барса» встретится с «Галатасараем», «Аталанта» – с «Байером» и другие пары 1/8 финала ЛЕ.

    «Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за ситуации на Украине.

    «Абердин» открыл памятник Фергюсону. Он выиграл десять трофеев с командой.

    Тите объявил об уходе из сборной Бразилии после ЧМ-2022.

    УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома». Оно приносит 40 миллионов в год (The Guardian).

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    Источник: Бомбардир.ру

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