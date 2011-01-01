Главные новости дня. УЕФА обязал российские клубы и сборную играть на нейтральных полях; финал ЛЧ перенесен из Петербурга в Париж

Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Официально: УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Петербурга в Париж.
УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях.
Деньги, выделенные на финал ЛЧ в Петербурге, направят на развитие детского футбола.
«Спартак» сыграет с «Лейпцигом» Тедеско в 1/8 финала Лиги Европы.
«Барса» встретится с «Галатасараем», «Аталанта» – с «Байером» и другие пары 1/8 финала ЛЕ.
«Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество с «Аэрофлотом» из-за ситуации на Украине.
«Абердин» открыл памятник Фергюсону. Он выиграл десять трофеев с командой.
Тите объявил об уходе из сборной Бразилии после ЧМ-2022.
УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома». Оно приносит 40 миллионов в год (The Guardian).
«Реал», «Барселона», «Ювентус» планируют на следующей неделе вновь объявить о запуске Суперлиги (The Telegraph).