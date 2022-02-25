«Альянц Арену» окрасили в цвета флага Украины

«Бавария» выразила поддержку Украине в связи со спецоперацией России. Домашний стадион «Альянц Арена» окрашен в цвета украинского флага.

«Бавария» поддерживает город Мюнхен в его знаках мира и солидарности с Украиной, а также городом-побратимом Киевом», – написал клуб.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

Еврокубковые матчи перенесены из России на нейтральные поля.

УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома» (40 миллионов евро ежегодно).

Зинченко поучаствовал в манчестерской акции против спецоперации России на Украине

УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях

Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за ситуации на Украине