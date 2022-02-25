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    «Альянц Арену» окрасили в цвета флага Украины

    «Бавария» выразила поддержку Украине в связи со спецоперацией России. Домашний стадион «Альянц Арена» окрашен в цвета украинского флага.

    «Бавария» поддерживает город Мюнхен в его знаках мира и солидарности с Украиной, а также городом-побратимом Киевом», – написал клуб.

    • Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
    • Еврокубковые матчи перенесены из России на нейтральные поля.
    • УЕФА планирует отказаться от спонсорства «Газпрома» (40 миллионов евро ежегодно).

    Зинченко поучаствовал в манчестерской акции против спецоперации России на Украине

    УЕФА обязал клубы и сборные России и Украины проводить домашние матчи на нейтральных полях

    Матчи Бундеслиги начнутся с минуты молчания из-за ситуации на Украине

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    25.02.2022 23:03
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